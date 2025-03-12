派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

加入最愛專欄 收藏文章

敘利亞過渡政權自去年12月9日上台至今，才剛滿3個月，最近已在少數宗教派系聚居的西北部，上演了派系大仇殺，而政府安全部人員和親政府民兵，甚至被人權組織指控正向前朝所屬的阿拉維派和基督徒展開屠殺行為。臨時總統艾哈邁德．沙拉指這是「預期中的挑戰」，換言之即預料之中，可是在屠殺頭兩天，沙拉完全沒有叫停，要到第三天才介入，這反映了甚麽？

究竟是否政府保安人手不足，無法控制局面？但今次有安全部人員涉及其中。那他們是否不聽指揮，私自行動，又或是暗地裏受到清洗指令？有政府支持者企圖自圓其說，指首先是阿拉維派武裝向檢查站發動突襲，致使安全部亦死掉百多人，他們只是自衛還擊而已。

敘利亞過渡政府派出重裝備軍隊，前往殲滅親前朝阿薩德的武裝組織。(AP)

可是，直至目前為止，根據人權組織和現場記者及受害人提供的證據顯示，親政府武裝已超越報復性反應，他們走進阿拉維社區和村莊逐家逐戶搜查掠奪，殺人放火，醫院也不放過，導致多名醫護人員遇害，又破壞基督教教堂，連基督徒亦被捲入殺戳之中，最後的死亡人數可能逾千人，當中大部分是平民。

有在場居民表示，他們所碰到的親政府民兵中不全是敘利亞人，也有車臣、突尼斯和維吾爾人等。這實在不奇怪，在過去十多年內戰中，敘利亞已儼如磁石，吸引了大批國際伊斯蘭主義聖戰者加入戰鬥，而沙拉領導的沙姆解放組織裏，便有來自阿蓋達、伊斯蘭國、東突厥等聖戰者。這不得不使人擔憂，該批聖戰者會繼續留在敘利亞嗎？沙拉將怎樣安置他們？

不過，總統沙拉卻指今次衝突乃是阿薩德支持者和外部勢力挑起事端，企圖分裂國家和令新政府不穩。問題是，去年年底沙拉（當時稱朱拉尼）領導沙姆民兵從阿勒頗打到大馬士革，沿途沒有遇到多大抵抗，阿薩德的政府軍甚至棄械逃跑，令到即使只有原始裝備的沙姆鬥士可輕易攻入大馬士革，推翻舊政權。

怎樣安置來自各地前來助拳的聖戰者，是敘利亞臨時總統沙拉的一大難題。(AP)

有當地人透露，這是由於大部分阿拉維派和其他原本親舊政權的少數派系，都不再支持阿薩德，大家希望有新的轉變。事實上，在450萬阿拉維派人口中，並不是人人支持阿薩德，當中有好些阿拉維派在過去曾和遜尼派共同抵抗阿薩德政府的鎮壓，特別是在2011年內戰爆發後的數年間，便曾出現跨宗派的抵抗行動，雖並不普遍，但確實出現了阿拉維派與遜尼派的合作，主要是對人權侵犯的共同譴責。

然而，隨著內戰的持續，宗派之間的緊張關係加劇，這種合作也變得更加困難。許多阿拉維派最終選擇站在阿薩德政府一邊，以保護自身的利益和安全，畢竟他們只是無權無勢的老百姓。有阿拉維派居民對傳媒說，儘管他們在變天後表示歡迎改朝換代，渴望國家團結有和平日子，但新政府似乎對他們並不信任，完全沒有給予他們任何保護，今次便有傳聞指有關方面有心清洗少數派系，斬草除根，斷絕伊朗利用他們在敘利亞重建勢力。

因此在變天後，由於憂慮安全問題，已有大量敘利亞少數宗教派系逃往鄰國如黎巴嫩、伊拉克，對本已不穩的鄰國亦帶來衝擊。要知道，敘利亞本身是個多元種族多元文化的地方，過去已因未能包容而出現多場屠殺清洗事件。戰後伊拉克的遜尼派和什葉派鬥個你死我活，局勢不穩，禍及老百姓家園財產不保，並成為極端思想溫床，敘利亞新政權可有反省？

憂慮安全問題，大批阿拉維派老百姓逃往鄰國黎巴嫩。(AP)

改朝換代後如沒有伴隨著轉型正義，老百姓之間的傷口無法撫平，一味靠槍杆子處理問題，便只會陷入種族宗教派系清洗的歷史循環，變成失敗的國家。

在衝突過後，沙拉政府在第二天便和東北部的庫爾德族「敘利亞民主力量」就整合進國家機構達成協議，大家視之為國家團結的第一步。但問題是，現在敘利亞仍未有正式的新憲法，我們只能拭目以待。而且，沙姆政權背後的支持者土耳其，與庫爾德族敵對多年，土耳其怎樣看待這個協議才是重點。至於敘利亞庫爾德族的大老板美國，相信是今次協議的推手，特朗普又有何盤算？

「敘利亞民主力量」與沙拉政府達成協議，庫爾德族人上街慶祝。(AP)

現時在敘利亞境內，庫爾德族有美國撑腰，基督徒有海外教會為之發聲，猶太族群有以色列照顧，唯獨阿拉維派斯人獨憔悴，舉目無援，要看沙拉政權如何看待他們，他們的處境最為危險。庫爾德族的一紙協議不代表全國已團結起來，阿拉維派的生死才是敘利亞團結的最大試金石。







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情