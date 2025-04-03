埃爾多安日子倒數？土耳其大示威衝擊地緣政治

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土耳其政壇在3月中突然掀起千重浪，總統埃爾多安指控伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧貪污兼支持恐怖主義，突然向他作出拘捕，民間隨即爆發大示威，首先從伊斯坦堡開始，再逐步蔓延到全國，甚至包括原本支持執政黨正義發展黨的保守地區，至今仍未有平息跡象，這有可能衝擊總統的權力地位。奇怪的是，相較於中東媒體的密切關注，西方主流媒體對此事件的報道似乎低調多了，並沒有太多的評論，原因為何？

土耳其全國都有要求釋放伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧的示威 (AP)

事實上，埃爾多安與歐洲的關係不太好，但由於土耳其是北約唯一的中東成員國，並且是北約第二大軍事強國，其戰略角色舉足輕重。有歐盟前官員私下表示，即使他們不喜歡埃氏，卻無奈他是位不能「離婚」的盟友，特別在俄烏戰爭上，埃氏有他在旁要扮演的角色，例如在2022年俄羅斯向烏克蘭開戰不久，埃氏即促成《黑海穀物協議》，又自動請纓擔起戰爭調停工作，有消息指美國和歐盟有意請求土耳其向戰後的烏克蘭派出維和部隊，參與維和服務。

埃爾多安近年的確比之前更積極參與國際事務，大大提升了他的國際地位，最明顯就是要加強他在中東的影響力，他支持的敘利亞沙姆解放組織成功在大馬士革建立過渡政權，對敘國的未來發展擁有不言而喻的話語權。在敘利亞事務上，西方還需要埃氏的協助。

埃爾多安支持的沙姆解放組織成功在敘利亞建立過渡政權；圖為埃爾多安接見沙姆解放組織領袖沙拉。(AP)

因此，今次埃爾多安對反對派進行打擊的舉動，美國和歐盟都保持某程度上的沉默，而特朗普的最密切拍檔馬斯克，更隨著示威發生後不久，即取消了好些主要反對派人物的X帳戶。無他，馬斯克正得力於埃氏在土耳其建設他的星鏈網絡，還有其他科技合作。

看來，埃爾多安對外雄心勃勃，處處顯示他的強人作風，在國際舞台上不斷尋求恢復土耳其作為一個重要地緣政治角色的歷史地位，首項任務就是加強軍事能力。但諷刺的是，他在國內的表現卻愈見差勁，雖說土耳其立國時乃沿用西式民主政體，到了埃爾多安，在他執政22年以來，他兩次修憲，集大權於總統一身，又清算異己，最糟糕的是，他近年把經濟搞垮了，人民生活困頓，已到了忍無可忍的時候。

近年土耳其經濟一路下滑，人民生活困頓，年輕人失業率嚴重。(AP)

過去兩年，我三度到土耳其採訪，親身體會到該國經濟下滑的驚人程度。2023年美元兌換土耳其貨幣里拉的匯率是1:21，去年是1:28，到了今年年初我再來訪時，已跌到1:36。百物騰貴，人們入不敷支，年輕人的失業率特別嚴重，他們對埃爾多安的抱怨加大。我遇到的土耳其人都會這樣向我說：「沒有自由也沒有錢。」沒錯，埃爾多安執政至今，已大大偏離了獨立之父凱末爾的立國理念，走向威權統治，特朗普與他甚為相似，原來他們倆私交甚篤，他們倆的女婿也是好朋友。

這位土耳其強人總統在外耀舞揚威，在內卻愈來愈失民心，變得虛弱。在2019年，他的正義發展黨在大選中把伊斯坦堡市長一職，輸給了共和人民黨的伊馬姆奧盧，後者聲望日隆，大有問鼎下屆總統寶座之勢，這對埃氏敲響了警鐘。土耳其政圈有句說法：得伊斯坦堡得天下，這個擁有1500萬人口的重要城市，乃是中產、財富及權力的集中地，非常世俗化，而埃氏邁向伊斯蘭化的政策，早令伊斯坦堡人很不滿。

埃爾多安在2023年大選只能險勝，支持率大不如前。(AP)

因此，在2023年中的一場大選中，埃爾多安終於未能在第一輪選舉中獲過半數選票，這顯示了他的支持率大不如前，最後雖險勝，但他已對反對派步步為營，大加打壓，動不動便套上罪名，拉人封舖。今次他下令拘捕伊馬姆奧盧，可真是司馬昭之心，無論政府怎樣辯解，民眾都一口咬定是出於政治動機，最不滿的年輕人（Z世代）傾巢而出，各大校園擠滿了學生示威者，還有中產階層和基層人士都參與其中，逐漸成為全國性反埃爾多安運動，警方拘捕了千多人，被捕人數繼續上升。

Z世代對71歲的埃氏已感到厭倦，而54歲的伊馬姆奧盧加上中間偏左的世俗共和人民黨，對他們更有吸引力，他們渴望轉變。但土耳其的盟友卻不這樣想，任何改朝換代即意味外交政策的不確定性，特別對歐洲而言，土耳其是第一大中東難民收容國，如移民政策有更改，便會導致大量難民湧向歐洲，定會衝擊歐洲安全。2023年大選我適逢其會，發覺反對黨比執政黨更不歡迎留在土國的難民，致使我認識的左翼友人對反對派感失望，指他們民粹兼機會主義。

土耳其是歐洲最大的中東難民收容國，若移民政策有變，定會衝擊歐洲安全。(AP)

有評論指埃爾多安今次政治計算錯誤，他已時日無多，其實這尚待觀察埃氏和反對派如何角力、局勢怎樣發展，還有軍方的動向。不過，中東地區已經夠亂了，萬一土耳其有任何政治上的重大變化，這自然會影響到敏感的中東地緣政治。







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