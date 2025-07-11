以敘結盟前，親訪敘利亞民情

加入最愛專欄 收藏文章

以色列和敘利亞建交的消息最近甚囂塵上，事實上兩國亦承認雙方高層就有關方面正在磋商中。至於美國，特朗普更希望敘利亞能加入《阿伯拉罕協議》。如果一一成事的話，整個中東政治地緣格局將出現快速的重構，我就在這個戲劇性時刻，有機會探訪敘利亞，了解敘利亞人民怎樣看待以敘的外交發展。

以前談到中東和平進程，除了巴勒斯坦是個核心障礙之外，敘利亞的戈蘭高地和黎巴嫩南部的土地爭議，也是需要解決的大問題，不然和平便無法有進程。誰會想到，以色列對真主黨的連消帶打，已消磨了他們的意志，而敘利亞於去年12月8日變天，以色列借機侵佔整個戈蘭高地，並且摧毀敘國的軍事設施，還企圖操控敘國其他有戰略性的地方。

敘利亞過渡總統沙拉稱可先與以色列簽和約，再逐步關係正常化。(AP)

面對這個情況，以敘應交惡才對，怎知過渡總統沙拉卻不計前嫌，表示可以與以色列先簽訂和約，再逐步關係正常化。而以色列一方已講明，和談不涉及土地問題，敘利亞似乎默許了，黎巴嫩一樣不糾纏。那麼，主要障礙掃除了，以色列一方面既可繼續侵佔土地，另方面又進行和談，豈不怪哉？

我帶著這份好奇，來到已久別20年的敘利亞首都大馬士革，與當地人聊天時，才發覺支持土地換和平的策略，大有支持者，特別是大馬士革的居民以遜尼派佔多數，只要一提起同是遜尼派的總統沙拉，他們都豎起大姆指，支持沙拉所作出的任何決定和政策，包括和以色列的關係。他們認為，敘利亞剛從12年內戰的灰燼站起來，重建經濟是當務之急，但必須有大國支援，現在沙拉積極和西方建交，美國已解除制裁，如能和美盟友以色列化敵為友，對國家發展未嘗不是一件好事。

對於敘利亞平民來說，工作和生活比戈蘭高地問題更重要。(AP)

在大馬士革舊城一間餐廳，我和一名30來歲的敘利亞工程師亞桑吃晚飯，他一邊吸著水煙，一邊回答我有關戈蘭高地的問題。他說：「戈蘭高地？誰去理會啊？我們最關心的是工作和生活。12年內戰令大家都疲累不堪，也失去太多東西了。現在敘利亞失業率高，即使有工作，平均工資也只不過每月百多美元，根本不夠生活。今年年初開始，在海外離散的敘利亞人陸續回家，可是面對一片頹垣敗瓦，如何重建家園？」

亞桑把水煙放在一旁，繼續說，他在內戰中成長，嘗盡貧窮和恐懼的滋味，內戰結束前數年幸有機會到約旦完成大學課程，現在最希望的是能多賺工資，有足夠積蓄成家立室，買個安樂窩。對一般老百姓而言，甚麼戈蘭高地，如失去了能換長久的和平，那又何妨？我再問，以色列在加沙屠殺你們的阿拉伯兄弟姊妹，也不在乎？

12年內戰所造成的破壞，在敘利亞仍隨處可見。(AP)

亞桑瞪大眼睛望著我，表示他們也是戰爭受害者，現在難得解放了，是否應該先處理好自己國家？對於巴勒斯坦人的處境，他們實在愛莫能助。有消息指，內塔尼亞胡有意游說沙拉接收部分加沙巴人。今年9月的聯合國大會，以敘兩位領導人有可能借此機會舉行首次會晤，收容加沙巴人將是會晤時其中要商討的議題。對此，亞桑指如大國在經濟上願意全部承擔，也無所謂。

戰爭消磨意志，所謂解放，會否也是失去自主權的開始？沒有了自主權，最後只淪為大國的棋子，命運不在自己手中，唯有願敘利亞一路好走。







【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票