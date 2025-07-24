美國退出UNESCO的前因與後果

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美國日前（22日）再次退出聯合國教科文組織(United Nation Educational Scientific and Cultural Organisation, UNESCO)，主要原因全在於巴勒斯坦問題。特朗普指這個國際組織太過親巴勒斯坦，不公正，不符合美以兩國利益，違反美國政策，助長組織內反以色列聲音等等。他推出一連串退出的理由，其實他在第一任期已退出過一次，後來拜登上任重新加入。美國這種進進出出的動作，已經令UNESCO不感意外，何況美國所貢獻的經費到現在只佔組織的8%，沒有美國便算吧，但特朗普這樣輕易退出這個那個國際組織，只會令美國慢慢削弱其國際話語權。

其實特朗普在其第一任期內，便退出了共六個國際組織，包括跨太平洋夥伴協定(TPP)、巴黎氣候協定、伊朗核協議、UNESCO、聯合國人權理事會及世界貿易組織等，當時已引起國內外的廣泛關注和爭議，對美國外交政策及其在全球的影響力不無衝擊。好了，到他的第二任期，他首先廢掉在發展中國家有著重要角色的美國國際開發署(USAID)，今次再度輪到UNESCO，最高興的自然是以色列，其緊密盟友內塔尼亞胡立刻在社交媒體讚揚他，內氏表示以色列也極有可能隨著美國退出UNESCO。

特朗普退出UNESCO，最高興的自然是以色列總理內塔尼亞胡。(AP)

內塔尼亞胡一早對UNESCO非常不滿，兩者關係最緊張的一次，要算是2011年巴勒斯坦成功申請正式成為UNESCO成員，這也是巴勒斯坦首次獲准以成員國身份加入聯合國組織，雖然只是以觀察員身份而不是正式會員國加入，但對巴勒斯坦人而言，這是巴勒斯坦邁向獲取國際承認的里程碑，當投下支持票的107個成員國紛紛祝賀之際，在14個投下反對票的國家中，唯獨以色列和美國強烈抗議，雙雙暫停對該組織的資助。

此外，在以巴地區的文化遺產歸屬權上，UNESCO也經常和以色列產生爭拗。在以色列的主觀願望中，所有巴勒斯坦土地都應該屬於以色列，多年以來跨越聯合國所定下的綠線，在巴勒斯坦自治區內大肆興建猶太殖民區，這已是違反國際法，如今更以儼如主權國的姿態，斥責UNESCO在巴勒斯坦自治區內，認證當地的文化遺產歸屬於巴勒斯坦。UNESCO有偏袒嗎？

根據國際規則和UNESCO程序，只有主權國家或被承認的「國家」能申報世界遺產。當2011年巴勒斯坦被接納為UNESCO正式成員，便擁有申報權，而且在大部分情況下，遺產的地理位置決定了歸屬哪個國家。

2011年巴勒斯坦成為UNESCO正式成員，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯出席升旗典禮。(AP)

在2017年7月，巴勒斯坦自治政府有其合法身份，以「希伯倫舊城及亞伯拉罕墓」為名，向UNESCO申報該地作為世界遺產，並明確標註為巴勒斯坦境內，同時指出其申請項目因政治衝突而面臨「危險」，希望國際介入保護。事實上，希伯倫舊城多年以來受以色列軍事管制，而亞伯拉罕墓比鄰便是猶太殖民區，衝突不斷，最近以色列更限制巴人進入亞伯拉罕墓參拜，設三重檢查站，引發巴人不滿。

UNESCO經審理及會員國投票決定後，確認希伯倫舊城和阿伯拉罕墓為巴勒斯坦土地上的世界遺產，必須受到應有的保護和尊重。不過，UNESCO仍強調說，希伯倫舊城及亞伯拉罕墓是多元宗教（猶太教、基督教、伊斯蘭教）的共同聖地，具有豐富的歷史、宗教和建築價值。說到底，世界遺產屬於全人類，登錄不等於否定其他宗教或民族的歷史聯繫，況且決定只反映國際法下的申報程序與當前的政治現實，而非對歷史歸屬作出終極判斷。

希伯倫舊城和阿伯拉罕墓獲UNESCO確認為世界遺產 (AP)

雖然如此，特朗普卻為以色列裝腔作勢，早於他在第一任期上任不久的2017月12日，單方面宣布耶路撒冷為以色列的首都，抗議UNESCO雖早於1981年已把位於東耶路撒冷的舊城納入世界遺產，卻不承認聖地歸屬於以色列。但耶路撒冷的地位問題確實一直爭議未解。

1967年以色列在「六日戰爭」中從約旦手中搶了耶路撒冷東部，但未獲得國際社會認可。在1947年，聯合國曾提出給予耶路撒冷獨特地位，成為國際管理的城市，結果不了了之。無論如何，耶路撒冷主權懸而未決，UNESCO又如何按規則和程序，把耶路撒冷的世界遺產歸屬於哪個政治實體？特朗普卻一口咬定UNESCO對以色列有成見，已選擇退出該組織，以示抗議。其實特朗普夥同內塔尼亞胡，志在要向世界展示他們兩者在以巴問題上的霸權行為。

UNESCO早於1981年把位於東耶路撒冷的舊城納入世界遺產，卻不承認其歸屬以色列。(AP)

這行為可謂損人不利己。美國的退出，將導致一些跨國教育、科學合作項目因缺乏美國參與而受限，全球知識共享與文化保護面臨挑戰，並對國際多邊體系帶來負面衝擊。另一方面，這對美國也是弊多於利，此舉勢將削弱美國自身的軟實力與全球影響力，而她的對頭人中國和俄羅斯有機會在國際組織發揮更大的角色，同時會加劇國際政治對立和地緣戰略博弈。







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