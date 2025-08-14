美國締造南高加索和約的虛妄

加入最愛專欄 收藏文章

8月8日亞美尼亞總理帕希尼揚(Nikol Pashinyan)和阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在特朗普的邀請下，前往白宮簽署和平協議，簽後兩國領導人共同讚揚特朗普為南高加索的和平作出了有成果的努力，他們決定提名這位美國總統角逐諾貝爾和平獎。看在外界眼中，像霧又像花，特朗普真的為和平嗎？本來各為其主的亞美尼亞和阿塞拜疆，兩國之間衝突了近35年，竟然可以握手言和，南高加索就這樣可以有和平嗎？

如果特朗普和亞阿兩國決心追求和平，這實在是高加索地區之福，可是，這紙和約卻又給我們看到不安的一面。高加索是敏感之地，也是前蘇聯的版圖，因此俄羅斯視之為其勢力範圍，一如烏克蘭。在地理上看，烏克蘭和高加索地區都與俄羅斯接壤，又靠近伊朗，這不難令人聯想到，特朗普要作亞阿兩國的調停人，和她們建立特殊關係，其真正目的可能是想包圍伊朗和俄羅斯。這是美國過去慣常的做法，就是在敵人的邊陲「插旗」，企圖重組地緣布局。

在特朗普邀請下，亞美尼亞總理帕希尼揚（右）和阿塞拜疆總統阿利耶夫（左）在白宮簽署和平協議。(AP)

美國一早欲把手伸向高加索，這意味著北約的手也同時蠢蠢欲動。再看看和約叫做《國際和平與繁榮特朗普走廊協議》(TRIPP)，這不是更一目了然？特朗普計劃在亞美尼亞南部開闢一條戰略走廊，直通阿塞拜疆飛地納卡並連結土耳其，由美方獨享開發權，未來將用於能源與資源輸出，被視為顛覆南高加索地緣經濟版圖的重要一步。而這條走廊亦可切斷俄羅斯得以規避制裁向外輸出原油的途徑，同時亦影響到伊朗的出口通道，該國警告：「這條走廊不會成為特朗普的通道，而會成為其傭兵的墳場。」

這樣看來，這一帶地區未來是邁向和平或是更加動盪？正所謂司馬昭之心，「特朗普走廊」就是整個和約的重點和目的——假和平之名，行殖民之實。那麼，為何亞美尼亞和阿塞拜疆願意一起配合呢？

亞美尼亞和阿塞拜疆之間的衝突持續近35年，不時爆發戰爭；圖為90年代守衛著納卡邊界的阿塞拜疆軍人。(AP)

首先看看這兩個國家35年以來的衝突，所為何事。兩國過去不時爆發戰爭，背後除了領土、種族與宗教之爭，還牽涉到俄羅斯、土耳其、伊朗、法國、美國等外部勢力博弈，錯綜複雜。簡略地說，兩國主要的衝突在於阿塞拜疆的飛地納卡州，納卡雖屬於阿塞拜疆的領土，受國際社會承認，地理上卻位處於亞美尼亞，成為阿國的飛地，而且大部分居民也是亞美尼亞裔，心向著亞美尼亞，要求獨立之聲不絕，衝突遂由此而來，並且很快升級為大規模的流血廝殺，多達23萬阿塞拜疆的亞美尼亞人和80萬亞美尼亞和納卡的阿塞拜疆人由於衝突而流離失所。

無疑這是高加索地區最大的安全問題，實在需要盡快解決以實現和平，可是兩國各為其主，過去多次和平談判都觸礁。亞美尼亞獨立以後，得到俄羅斯的支持，這絕不出奇，因亞美尼亞是獨聯體集體安全條約組織成員，而俄羅斯也在亞國有龐大駐軍，亞國顯然是俄國的勢力範圍，伊朗亦有參與其中；至於阿塞拜疆，由於歷史和宗教文化淵源，獲得土耳其的撐腰，並對亞美尼亞實行了外交孤立和經濟封鎖。

阿塞拜疆是高加索地區擁有石油和天然氣資源最豐富的國家 (AP)

由於阿塞拜疆乃是高加索地區擁有石油和天然氣資源最豐富的國家，促使多個國家爭相與之建立戰略聯盟，除了土耳其外，現在該國已成為歐洲能源安全的重要合作夥伴。隨著歐洲對俄羅斯能源依賴減少，阿塞拜疆對歐洲更為重要，她們一直推動「南方能源走廊」計劃。不說不知，原來阿塞拜疆也是以色列的重要盟友，後者需要前者的石油，而前者則需要後者的軍事訓練，如今阿塞拜疆的軍事實力位於全球20名之內。因此，阿塞拜疆在與亞美尼亞的衝突中，永遠佔有優勢。

兩年前，兩國在納卡再起風雲，衝突後有數十名納卡亞美尼亞人被阿塞拜疆逮捕，其中包括納卡前總統、議長、國會議員等前高級官員，他們被阿塞拜疆控以恐怖主義、分裂主義等罪名，亞美尼亞方面則認為他們是政治犯，至今仍未釋放。亞美尼亞政府和納卡地區代表曾多次呼籲國際社會介入，要求釋放所有被拘押的亞美尼亞人。此外，阿塞拜疆未有停止對納卡的亞美尼亞教堂和其他文化據點進行破壞。

亞美尼亞人多次呼籲國際社會介入納卡的種族屠殺 (AP)

可是，在今次和約中，美國和亞阿兩國領導人竟然未有提及如何解決以上問題，豈不怪哉？現在美國更要穿過亞美尼亞興建「特朗普走廊」，而且表明美國將擁有獨家開發權，這令人想起美國怎樣切開烏克蘭的資源血管，這不是殖民行為又是甚麼？阿塞拜疆總統阿利耶夫拍手歡迎可以理解，但是，亞美尼亞總理帕希尼揚一樣沒有異議，便令人費解，有待日後探究。亞美尼亞人怎樣看待這一紙和約，實在重要。觀乎高加索整個地緣格局和以上的分析，這紙充滿缺陷的和約，即使能暫時帶來和平，也是非常脆弱的。







