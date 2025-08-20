中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

加入最愛專欄 收藏文章

當特朗普忙於會見普京探討烏克蘭和談的可能性時，美國所關注的另一戰場黎巴嫩，則由美國特使巴拉克來應付，他於8月18日前往貝魯特會見黎巴嫩總統奥恩，商議在今年年底前解除真主黨武裝的程序問題。雖然該國內閣已通過了這項計劃，但事情不是這麼簡單，真主黨已表明絕對不放下武器，而美國、以色列和沙特阿拉伯卻在背後大力發功，務要推倒真主黨，這一切都為中東地區添上新隱憂。

黎巴嫩在過去10年已走上失敗國家之途，政治經濟一片大混亂，總統之位自2022年懸空了兩年多之後，今年年初才選出軍人出身、基督教政黨「自由愛國運動」的奥恩成為新總統，但熟知內情的人，都知道奥恩乃是由美國欽點上台，他的親美立場不言而喻，同時也被視為基督教錫安主義的支持者，因此他配合美國和以色列建議解除真主黨武裝的計劃，絕不出奇，更何况在該計劃中，美國和沙特等國承諾協助重建黎巴嫩經濟。問題是，黎巴嫩國內有多少國民贊同這個計劃？搞不好隨時再度引發內戰也說不定。

黎巴嫩新總統奥恩，乃是由美國欽點上台。(AP)

這個計劃背後，不僅有黎巴嫩國內宗派之間的矛盾與政治博弈，更有美國、以色列、沙特等外來勢力的深度介入。首先，來自美國和以色列的壓力是最明顯的因素。美、以一直將真主黨視為伊朗在黎巴嫩的代理人，認為其武裝力量威脅以色列北部安全，同時也削弱了黎巴嫩政府的主權。美國多次公開要求黎巴嫩政府「收繳非國家武裝」，即針對真主黨，並私下施壓要求黎巴嫩軍方或其他民兵組織動手。

巴拉克在言語間已非常明顯地表示，如果黎巴嫩高層不配合，美國便保不住黎巴嫩北部，由沙拉領導的敘利亞武裝力量將會入侵，巴拉克就是想藉由戰爭壓迫黎巴嫩讓步。黎巴嫩是一個宗派政治極度分裂的國家，軍隊本身乃由不同宗派組成，其中不少士兵與基層軍官本身就是真主黨或其盟友的支持者，若黎巴嫩政府或軍方選擇強硬對付真主黨，這不僅會造成軍隊瓦解，還極有可能引爆新一輪內戰。

美國特使巴拉克欲藉敘利亞入侵危機，壓迫黎巴嫩讓步。(AP)

可是，黎巴嫩親美派政黨與沙特利益緊密相連，他們認為此時是對真主黨動手的「最佳時機」。一方面，敘利亞新上台的反伊朗遜尼派政權已經與真主黨割席，另一方面，伊朗本身也遭受以色列和美國的打擊，自身難保，這令真主黨陷入孤立無援的狀態。

分析家估計，真主黨作為黎巴嫩國內主要抵抗以色列的力量，一旦被解除武裝，勢必會引發什葉派宗教群體的強烈反彈。事實上，黎巴嫩三大教派——遜尼派、什葉派和基督教馬龍派，人口分布平均，各佔三成左右，萬一發生衝突，美國會否真的煽動敘利亞北部的遜尼派武裝以聖戰之名介入黎巴嫩，來一場宗教戰爭？

至於黎巴嫩政府軍實力雖然虛弱，甚至不如真主黨，但如有以色列軍隊、美國空軍聯手，真主黨甚至整個什葉派都會陷入極端危機。面對這樣的困局，伊朗已發出警告，若真主黨遭到聯合軍事打擊，整個「抵抗軸心」都會參戰，到時戰爭規模將遠超過去。這種警告反映出局勢的嚴重性，也反映出真主黨的武裝力量對什葉派，甚至部分黎巴嫩社會的重要性。

真主黨（圖）的軍事實力比政府軍更強，是黎巴嫩抵抗以色列的主要力量。(AP)

在一方面，巴拉克要求以色列退出黎巴嫩南部等多個佔領區，以換取解除真主黨武裝，另方面，在談判期間，以色列仍然猛烈攻擊南黎，似乎未有收手之意，這令到好些黎巴嫩人擔憂，如沒有了真主黨這個軍事抵抗力量，黎巴嫩政府軍又不濟，那麼，誰來保護黎巴嫩的的領土？黎巴嫩人豈不是變成砧板上被隨意宰割的羊？其實他們更害怕以色列早就公開的「大中東計劃」，黎巴嫩明顯已被劃入大以色列的版圖裏，即使真主黨倒下，他們也不會收手，取下黎巴嫩後，便猶如骨牌效應，由以色列主導的「大中東計劃」將把阿拉伯地區撕裂。

看來，黎巴嫩正處於危險的十字路口，她的問題已遠超本國範疇，而是中東地區甚至全球大國博弈的縮影。







