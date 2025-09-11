全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

加入最愛專欄 收藏文章

這是一次意想不到的襲擊事件，9月9日當以色列向卡塔爾首都多哈派出15架戰機，對準市中心某民宅地區投下10枚導彈，造成震耳欲聾轟炸聲的同時，這舉動亦猶如向整個海灣國家投下震撼彈，令到原本在中東相對穩定安全的海灣地區，現在也難以避免以色列的軍事威脅。最令人大惑不解的是，多哈受攻擊地區的不遠之處，便是烏代德美軍基地，這是美國在阿拉伯世界最大的空軍基地，可想而知，卡塔爾是美國重要的的戰略夥伴，但以色列仍無視之，何解？

以色列總理內塔尼亞胡給出的主要理由，是要清除居於卡塔爾的哈馬斯政治部領袖們，問題是，哈馬斯能受卡塔爾的接待，得以在多哈成立政治部辦事處，乃是多年前應美國的安排，好讓卡塔爾成為美以兩國和哈馬斯接觸的橋樑。事實上，卡塔爾一早是提供外交斡旋的中立地方，當年美國就如何撤出阿富汗，也是在多哈和塔利班代表展開多輪談判，而卡塔爾這個角色正是美國有心塑造出來的。

卡塔爾首都多哈一座民宅被以軍導彈擊中，內塔尼亞胡稱是要清除哈馬斯的領袖們。(AFP)

今次內塔尼亞胡下令暗殺在多哈的哈馬斯高層中，有不少屬於談判團成員，當以軍在當地時間下午3時46分投下導彈時，這些哈馬斯人員正就特朗普提出的加沙停火方案進行商議。因此，大家便奇怪了，那以色列豈不是不僅冒犯了卡塔爾，同時也冒犯了她最堅實的盟友美國？更奇怪的是，烏代德美軍空軍基地擁有1.3萬名美軍和有多國聯軍駐守，停機坪停放了100多架戰機和無人機。特朗普5月訪問卡塔爾時，專程來到這個基地，並表示將來會投入更多資源，而美國的海灣盟友以為烏代德便是美國對她們最大的安全保障。

可是，今次烏代德空軍基地卻眼巴巴看著以色列戰機發射導彈，就在其30多公里範圍之內，肆意侵犯卡塔爾的主權而無所作為。大家都質疑，為何以色列15架戰機可以穿越中東多國共千多公里直達卡塔爾，卻不受攔截？唯一解釋就是美國關掉中東地區所有美製雷達偵測系統，那些一直依賴美國作為單一武器供應國的阿拉伯國家，今次可慌了。

事後內塔尼亞胡表示此次命名為「烈焰之巔」的襲擊已謀劃數月，事前曾通知特朗普，但特朗普則推得一乾二淨，指他全不知情，在最後一分鐘才收到軍方的通報，他也很不高興今次內塔利亞胡的做法，認為這不符合美國和以色列的利益。但又怎樣？沒有懲罰亦沒有影響關係，這給人的感覺，就是他們不是互相扯貓尾，便是美國對以色列特別縱容，以色列可以有恃無恐地在中東地區橫行無忌。如是者，作為美國的阿拉伯盟友更慌了，美國可以為以色列出賣她們？

特朗普5月訪卡塔爾時，專程來到烏代德空軍基地。(AFP)

今年6月以色列突襲伊朗，美國一樣表示事前全不知情，可是，其後特朗普竟聯同內塔尼亞胡參與攻擊伊朗的行動，令外界看得目瞪口呆，雖然有評論指特朗普欲以戰止戰，但也是說不過去的。至於今次以色列對多哈的襲擊，怎麼美國情報可以又全不知情？明眼人一看便知美國是在默許以色列的行動。如果說以色列6月對伊朗的行動是在試探美國的底線，那麼，今次更試探到美國縱容以色列的底線可再低一點。以色列不斷挑釁國際法，透過肆意攻擊中東任何一個國家，從中改變中東的秩序甚至國際秩序，她的「大以色列計劃」實現在望了。

內塔尼亞胡擺明不欲加沙停火，他要乘勝追擊直至清洗加沙巴人，奪取整個巴勒斯坦為止，特朗普亦擬好「特朗普加沙(Trump Gaza)」計劃，今場對巴人的種族清洗行動，美國有無可推卸的角色和責任。再細心聽聽白宮發言人萊維特說甚麼，她說，今次對多哈的襲擊不符合美以兩國利益，但能清剿哈馬斯仍然是值得的。可是今次是清剿哈馬斯談判代表啊，原來美國根本不在意她所提出的加沙停火計劃？

內塔尼亞胡似為實現其「大以色列計劃」不斷試水溫 (AP)

我們再看內塔尼亞胡的「大以色列計劃」，沙特阿拉伯的西北部也包括在內，難道內塔尼亞胡今次先向卡塔爾這個海灣小國開刀，試試水溫？今次以色列開了攻擊美國海灣盟友的先例，正所謂唇亡齒寒，今次所有海灣國家和阿拉伯聯盟罕有地齊聲譴責，無奈的是，她們最多停留在外交上的反擊，只要美國不懲罰以色列，以色列這種冒險政治便會繼續，直至內塔尼亞胡實現他的「大以色列計劃」為止。

至今，內塔尼亞胡下令攻打過七個區內國家：伊朗、敘利亞、黎巴嫩、也門、卡塔爾，加上巴勒斯坦（已有百多個國家承認巴勒斯坦國）和突尼西亞。就在攻擊卡塔爾前夕，以色列向停泊在突尼西亞首都突尼斯的自由船隻發動襲擊，不惜侵犯突尼西亞的主權，破壞突尼斯的港口。究竟內塔尼亞胡及其極端猶太復國主義者的冒險政治，還可以維持多久？明顯地，內塔尼亞胡所做的不符合美國利益，但特朗普所關注的究竟是美國在中東的長遠利益，還是他的家族和猶太資本所綑縛的共同利益？那麼他與內塔尼亞胡的同行還可以走多遠？這對全球安全又作出了怎麼樣的傷害？







【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票