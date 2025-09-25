美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

加入最愛專欄 收藏文章

在9月舉行的第80屆聯合國大會，發生一段小插曲，就是法國總統馬克龍在會後準備前住法國領事館時，其車隊卻被路上警察攔截，表示要清空路面等待特朗普車隊駛過，即使馬克龍親自致電特朗普也不得要領，這對法國來說是奇恥大辱。事後馬克龍也說，這是特朗普對他在大會上正式承認巴勒斯坦國的一種報復姿態。特朗普的立場非常明顯，看美國代表早前於安理會對要求以色列立刻在加沙停火的議案，投下反對票，這舉動已告訴世人，美國支持以色列繼續進行大屠殺。

事實上，在今次大會以巴「兩國峰會」上，不僅法國，還有加拿大、英國、比利時、葡萄牙等西方國家宣布承認巴勒斯坦國，令到全球193個國家中，共有157個國家支持巴人建國，佔去聯合國成員國四分之三。有趣的是，在五眼聯盟中，就巴人建國立場上，已有四眼和美國立場不同；在G7成員國中，也有三個國家與美國背道而馳。西方多國的外交轉向特別令人眼前一亮，背後原因何在？這真的要歸功於整個西方世界支持巴人人權的「草根運動」。

法國及加拿大、英國、比利時、葡萄牙等西方國家宣布承認巴勒斯坦國，與特朗普撐以色列的主張背道而馳。(AFP)

我自2002年開始出入以巴地區，首次到訪耶路撒冷，已遇上大量從美國和西歐前來支援巴人權利的社會活動家，他們異常活躍，甚至在西岸巴人城鎮常設服務中心，教授巴人非暴力抗爭手段。他們分批及輪流來到巴人地區，確保任何時刻都有成員給予當地人協助。在這浩大的國際和平團隊中，除穆斯林外，亦有為數不少的基督徒和歐美猶太人，而西歐的成員主要來自英國、法國和西班牙，跟著是挪威和德國。使我意外的是，原來也有不少日本人前仆後繼來到聖地散播和平種子，他們相等於1933至1936年參與西班牙反法西斯內戰的國際縱隊。

換言之，過去數十年以來，當好些歐洲和日本領導人仍緊跟美國背後，支持以色列在巴勒斯坦的殖民政策時，她們國家的子民早已站在雞蛋一方來推倒高牆，並長期不斷向自己政府施壓，以求改變相關政策，推動「兩國方案」，達到以巴兩民族平等共存。因此，自兩年前以色列以自衛之名向加沙行屠殺之實，大家看到美國和歐洲人聲勢浩大的反屠殺、反種族清洗示威抗議，這不是突然爆發出來的，而是經過他們長年累月付出無比的恒心，就以巴衝突問題進行深耕細作的人道關懷行動，西歐多國執政者面對群情洶湧聲討以色列屠殺罪行的壓力，終於宣布承認巴勒斯坦國。

西方世界支持巴人人權的「草根運動」，在巴人地區深耕細作。(AFP)

可是，有批評指今次西方多國承認巴勒斯坦國只是一種虛偽的外交姿態，未有解決巴人即時的困境，也不能立刻制止以色列在加沙的清冼行動，以及在西岸的擴張主義，就好像向垂死的病人追封頒獎，根本無法拯救他們的生命。更何況她們承認巴勒斯坦國不是無條件的，就是得要解除哈馬斯武裝和奪取其管治權、實現加沙停火及釋放人質、改革位於西岸的巴人權力機構等，卻沒提及以巴邊界問題，還有如何處理以色列不斷擴展猶太殖民區，使得巴人土地支離破碎，無法建國。所謂建國，對巴人而言也不過是海市蜃樓吧。

遠水的確難以救近火，但不少巴人人權工作者認為，即使只是姿態，在外交上也不容忽視，特別是今次有好些是美國盟友，這姿態就更不容忽視了，它可打開一個有力的缺口，讓支援巴人的西歐「草根運動」進一步發揮作用，向政府施壓。既然承應巴勒斯坦國，那是否要向繼續清洗巴人行動的以色列採取制裁和杯葛？歐洲足協(UEFA)現正考慮是否要抵制以色列，還有其他經濟和文化活動，特別是人工智能領域，有歐洲國家已提出暫停和以色列合作。這對以色列經濟不無打擊，令該國面對更大的被孤立壓力。

沙特阿拉伯與擁有核武的巴基斯坦組成軍事聯盟 (AFP)

在軍事上，沙特阿拉伯已和擁有核武的巴基斯坦組成軍事聯盟，如果繼續往這方向發展，組成穆斯林世界的北約不是沒可能的。滴水可成河，歷史上有很多事例，以為撼不動的高牆，最終自食其果。絕望之為虛妄，正與希望相同，就以巴局勢，我們亦只能以這種態度去面對吧。







