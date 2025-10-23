為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

加入最愛專欄 收藏文章

今個月初我再度前往約旦，適逢鄰國埃及在紅海城市沙姆沙伊赫舉行加沙和平峰會，30多個國家和國際領導人列席，當中也包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，但他卻沒有份兒簽署所謂《加沙宣言》，改由以調停人身份出席的四國代表主持大局，這包括美國、埃及、卡塔爾和土耳其，而最引人注目的列席者是英國前首相貝理雅。

阿拉伯媒體對英國前首相貝理雅將成為戰後加沙過渡期的執行官，甚感不滿，稱他是加沙現代版的「高級專員(High Commissioner)」。這個稱謂具有濃厚英式殖民色彩，當年大英帝國派出官員到其屬下殖民地任最高長官，很多時候皆稱為「高級專員」。

當年英國美其名託管巴勒斯坦，弄到一團糟，最後更出賣巴勒斯坦人，把土地拱手給予猶太人建國，導致過去70多年以巴衝突難解，現在加沙重建竟又由一個英國人執行，巴人意難平，甚至把他比擬曾任英國巴勒斯坦託管地高級專員的赫伯特．塞繆爾(Herbert Samuel)。

英國前首相貝理雅（左）將成為戰後加沙過渡期的執行官 (AP)

一戰後英國不僅託管巴勒斯坦，同時也瓜分得伊拉克和埃及作為殖民地。奇怪的是，上周埃及主辦沙姆沙伊赫峰會時，作為東道主的埃及總統塞西一見到貝理雅，便熱情握手又擁抱。事實上他們的確是老朋友，看塞西的肢體語言，已告訴我們，他熱烈支持這位「未來加沙高級專員」。除他之外，巴人自治政府也已表示支持貝理雅，豈不怪哉？

貝理雅離開唐寧街後，積極在中東發揮他的影響力，他曾為中東四方會議的特使，在巴勒斯坦和以色列進行了未果的調解努力，而他的致命傷則在於他和美國在2003年共同參與攻打伊拉克，留下了不名譽的信心赤字。雖然如此，他今次卻能介入加沙重建，這並非偶然，塞西扮演了一定角色。

事實上，在特朗普的20點和平方案中，一個名為「加沙國際過渡局(GITA)」的新治理機構總部，正擬設於埃及西奈半島的阿里什市，該地毗鄰加沙拉法邊境，此舉可確保加沙與埃及的後勤安全協調，為重建階段鋪平道路。塞西表示他的政府正制訂5年期加沙復甦計劃，這反映著埃及有主導重建的意圖，並鞏固其在加沙所能發揮的影響力。如是者，我們便明白，貝理雅有塞西的支持是多麼重要。

塞西表示其政府正制訂加沙復甦計劃，反映埃及有主導加沙重建的意圖。(AP)

貝理雅和塞西結緣於2014年，當時塞西發動軍事政變，推翻了穆斯林兄弟會的民選總統穆爾西上台後，他很需要一位有豐富人脈和國際政治經驗的重量級顧問，重建他的國際形象、對外關係，以及穩定政權，畢竟他是透過不民主的暴力手段，推翻了民選政權。

此時，阿聯酋向塞西推薦貝理雅。貝理雅卸任首相一職後，便成立了貝理雅研究所(Tony Blair Institute, TBI)，多次為阿聯酋和沙特阿拉伯等海灣國家，提供顧問及諮詢服務，而阿聯酋亦對TBI作出不少資助，大家建立了一定的緊密關係。有消息指就是阿聯酋將他派往開羅，成為塞西的顧問。

好些中東媒體報道，在開始階段時，阿聯酋支付了貝理雅和他的團隊在埃及的工作，後來才由埃及支付，而貝理雅則向塞西提供了許多建議，包括政治和經濟的領域，以及改善政府形象等策略。由於貝理雅在政治上對伊斯蘭的強硬態度，正與塞西相同，因此兩者特別投緣，他們共同關心的事項，就是如何在政治上對抗伊斯蘭。在這方面，貝理雅向塞西教路怎樣處理穆斯林兄弟會和其他反對派勢力，以穩定塞西政權。

塞西在2014年發動軍事政變推翻民選總統穆爾西，為人詬病；圖為當時穆爾西的支持者指塞西是罪犯。(AP)

當塞西奪權後，我也曾前赴埃及採訪，他打壓反對派絕不手軟，原來背後有貝理雅作軍師。貝理雅今次又會想出甚麼辦法對付哈馬斯？如此想來，貝理雅被委派領導加沙重建，自有其原因，對美國和埃及等主導加沙重建的國家而言，他是務實的盟友，儘管不少阿拉伯國家對他都有極大的異議。







【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票