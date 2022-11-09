加入最愛專欄 收藏文章

雖然11月份打風的確少有，不過打風在香港不是甚麼稀奇事，但每一次打風，在香港總會引起軒然大波！又不是怪獸襲地球或者火星撞地球，為甚麼次次掛8號風球，都要搞到上班族雞犬不寧怨聲載道？

就以上個禮拜的8號風球為例，能夠預早一日通知大家明日下午12時至2時之間改掛8號，已經不能再精準，何解依然搞到打工仔兩頭唔到岸？責任在天文台？打工仔需要不需要返工，可不是由天文台說了算的！是否勞工處能說得了算？如果是的話，為甚麼有行業要求員工即使10號風球一樣要返工，沒有觸及勞工法例？

有不少打工仔把矛頭指向人事部，制定的政策離地冇人性。能夠決定員工需不需要返工的，會是人事部嗎？其實人事部能做的，就是等，等老闆指示！明知明天中午就會掛8號風球，即刻做決定讓員工家居工作有那麼困難嗎？人事部等了又等，老闆還是沒有表態，沒有答案就已經是一個最明確的答案，Say No走得，為何要拖？不置可否是因為不想做醜人，人事部只能硬食！弱弱一問各位HR，人工是否夠包埋？

時至今日依然有很多打工仔認為8號風球等如假期，以前工業年代，資訊科技交通都不發達，手提電話未發明，電腦還未普及的時候，的確是！生產力靠員工的勞動力，返少一日工沒有生產，最怕是導致出貨期延誤，損失可大可小，無論如何一定要員工上班，某程度上實屬迫不得已！

到了今天手提電話電腦人手一部，尤其經過3年COVID洗禮，WFH即使不是新常態，都不是甚麼新鮮事。在辦公室工作還是在家居工作影響不到工作。8號風球年年有，從嚴還是從寬也好，總之讓員工早清楚知道就好。每次8號風球都要一番折騰，真的太疲累了！

講到底，不管任何關係，都離不開尊重這兩個字。員工要的，不只是人工，將心比己，以禮相待，過得自己過得人，才會留得住好員工。

開新欄和大家熱熱身：老闆覺得員工計較，員工又覺得老闆計較，究竟誰比誰，更計較？







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看