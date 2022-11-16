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新人返工作為上司應唔應該主動請食welcome lunch？我自認old school老派，以前一定會，現在就看情況。之所以要看情況，是因為即使我願意請，新同事未必願意食，要勉強應酬我，何必呢？尤其是年青人初出茅廬，社會經驗不多，待人接物的機會亦不多，和老闆吃飯的而且確是壓力，沒有甚麼共同話題，不知如何應付應對。倒不如大家熟絡少少之後，傾偈行了，約一日一起吃飯，氣氛會好好多。

不過會不會請新同事食Welcome lunch，各處鄉村各處例，直白一點講，請是人情，不請亦是道理，沒有想過竟然會有新人因為上司不請食welcome lunch，憤然向人事部投訴！點解我會知？因為當事人直接在論壇出post，引來很多網民留言。

這位新人覺得上司好mean，認為自己不被尊重不受歡迎。幾時都話一樣米養百樣人，亦有新人不滿被通知，而不是被諮詢有沒有興趣，被逼要食welcome lunch。質疑返工不是聯誼，三唔識七坐埋一枱，有甚麼意思意義？最氣憤的是，午飯時間是私人時間，為甚麼要被剝奪自己的私人時間去陪食飯？

我有朋友是某公司部門主管，就是因為請新人食welcome lunch得罪了人而不知。原因是主管請同事食飯要自掏腰包，我朋友認為冇所謂，但其他部門主管認為他做壞規矩，因為辦公室內最不缺少的就是流言蜚語東家長西家短，以為welcome lunch時關起門來自己部門的事，結果是被拿出來部門同部門之間、即是各個主管之間比高下的事。結果搞出來的風波，絕對不是茶杯裏的小事！

如此這般，請又唔係唔請又唔係，welcome lunch究竟請唔請好？自己是老闆的話，我會說一定要請，不過不一定第一日上班就請，不過講到明一定會請。如果只是部門主管的話，就真的要看情況而定，公司及其他部門都沒有這樣的習慣的話，多一事不如少一事，要和下屬同事聯誼食飯，不必急在一時，更加無需打正旗號。

至於新入職的同事，如果自己是高層的話，應該主動提出約個時間請食lunch，看下屬的即時反應，要幾耐時間才有回應約得成，識得睇，睇到好多。如果是一般基層同事，根本連問都沒有需要，要是被上司邀請，就大大方方開開心心接受。否則，主動問同事附近有甚麼好食，一齊去食晏好嗎？記得食不言，一齊去食飯就乖乖靜靜食，識得聽，聽到好多。

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