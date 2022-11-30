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想當年，人望高處是職場中人的奮鬥原動力，目的當然是為了升職加薪。過年過節家家戶戶都蒸糕，就是為了寓意家人朋友步步高升。時代真的不同了，當日打工仔趨之若鶩的升職加薪，今日竟然成為了一些打工仔的催命符！

以前，辭職是下屬和老闆上司談判要升職的籌碼。今日，辭職是拒絕不要被告升職的籌碼。所以做老闆上司的不能一成不變，工作的意義和價值，和當年的大相逕庭。拒絕升職有一個很現實的原因，就是升職之後責任大了工作要兼顧的亦多了，但加薪幅度和付出的並不相稱。沒有人會喜歡被搵笨的感覺的，對嗎？

講起這個現象，有老闆上司大吐苦水，認為現今的員工沒有奮鬥心上進心，冇大志。Well……我就話兩睇啦！按道理工作表現得到認同讚賞，有職升不可能不高興。但升職不是升Title，升了Title，但工作範疇沒有更上層樓的話，所謂升職，不要也罷！還有一個近年常見的拒絕升職，甚至加人工都不能的原因，是為了不能超越申請公屋收入的上限。為了公屋，直情放棄做長工，寧願一直做散工的年青人，近年愈來愈多。值得不值得，每個人都有自己的計算，自己的人生自己決定，只要不後悔就好。

又到SON姐醒大家的時候：『先升值後升職』，作為上司的能夠幫助下屬升值，絕對是三贏的局面，下屬上司公司都是贏家。做上司最大忌就是忌才，下屬升值的同時，其實亦為自己增值，手下猛將如雲肯定水漲船高齊齊升。至於員工，升不升職不緊要，緊要的是有沒有升值！蹉跎歲月日復一日不斷重複，手板眼見功夫，任誰都做得來的工作，沒有價值可言。工作中創造出自己的價值，那價值，叫身價！

講多無謂，最緊要爭取把握機會，打返場精彩的身價波！







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