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升職本來是開心事，但實際上升職之後才發覺打升職不似預期的情況多的是！我聽過不少慨嘆，直言寧願唔升好過升！

之所以會出現這種情況，首先管理層要負責任。究竟為甚麼要升職？如果因為員工表現出色，最直接的事應該加人工。最要不得的情況，是因為能夠加的薪酬不多，所以給一個更高級的職位銜頭搭救補數。結果被升職的，不管思想心態能力各方面都未有準備遑論提升的情況之下，老鼠拉龜無從入手之餘，做起事來不及以前輕鬆反而綁手綁腳，所謂升職根本就是累全家，結果適得其反。

升職，是對員工能力的一個肯定，而不是工作表現是否出色的一個指標。在公，希望員工更上一層樓能夠有更大更多更好的發展及貢獻；在私，員工的工作能力得到認同讚賞，得到的滿足感成就感，是令自己做得更好的最大推動力。

要是真的愛才，升職前必須和下屬講清楚升職背後的意義和期望。還有從旁協助提點，升職之後必然會面對的種種人事問題。至於被升職者，頭腦必須要清醒，不能掉以輕心，一朝得志語無倫次的結果下場，毋須我多講了吧！

升職之後最常見最容易出現的問題，是和同事之間的關係變化。以前大家平起平坐，如今一有高低，大家態度面口怎麼就不一樣了？亦有因為一直兄弟班，結果升職之後依然冇大冇細，出現無法管理的局面。

我講過無數咁多次，同事之間的交情關係，其實很薄弱很經不起考驗。所謂兄弟班，工作的時候混淆了公私是非，所謂義氣其實是盲撐。明明是錯的事，不管是不好意思，還是兄弟班冇所謂拍膊頭搞掂佢，結果埋下伏線日後中伏。

我亦曾經提點過大家無數次，對上司的尊重，是基本的禮貌，職場一樣有禮儀要遵守，並不是擦鞋。你在做所有人在看。今日你用甚麼態度如何對待你的上司，他日你升職，你的下屬就會如此這般對待你。

還有，升職不是復仇記，亦不是為自己爭取更多有利條件的籌碼途徑。新官上任三把火，第一把火，先燒死自己，出師未捷身先死，真正喊都無謂。

又到了SON姐醒大家的時間：『識人好過識字，識做人重要過識做事』，我講的識人，不是大家以為的四周圍打交道的那種識人，而是識得鑒貌辨色懂得看人的識人。大家有排學，畀心機慢慢學，當中學問，一輩子學不完！







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