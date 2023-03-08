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近日收到不少年青讀者message，身份背景行業處境各有不同，不過把問題歸納起來，無非信錯人被利用、堅持了不該堅持的、容忍了不該容忍的，非常徬徨不知如何是好，逼切需要我幫忙。

有被需要的價值，本來是值得高興的，但是個個都話好緊急，我自己手頭上都有用一大堆10萬火急的事情要處理，即使恭敬不能從命，公開在這裏快講解一下。嚴正聲明：不是所有問題我都會作答，答與不答的決定權在我，聽與不聽的決定權在你，謝絕辯論，拒絕辯解。

職場是戰場，雖然是事實，對初出茅廬的年青人來說，可能難明，甚至會認為我誇張失實。如果我說職場是個競技場，即使不像羅馬競技場必須鬥個你死我活，都必須要分高下分勝負的，會不會比較容易接受？不過高低勝負是一時的，學習進步是一世的，經驗是需要累積的，智慧是需要增長的，經一事長一智，好像很按部就班似的，只有過來人知道，一路走來，步步艱辛，血肉長城，有苦自己知，打落門牙和血，成功從來無僥倖，世上沒有免費的午餐。

職場，從來不是一個交朋結友的地方，老闆上司同事下屬，公事公辦，感情用事就肯定出事。信錯人被利用，認為自己是受害人？對不起，是入世未深，不懂得人心險惡的學費！工作時工作，專心做好自己的工作，其他人不管甚麼職級身份，怎樣講講甚麼，總之和工作無關的，都與你無關。管好自己把口，閒事莫理，收起多餘泛濫的同情心，辦公室政治無處不在，處處都在，逃避解決不了問題，但亦不必自我投入漩渦當中。和工作有關的，就必須問清楚主動跟進交開。學好拿捏甚麼該說不該說該問不該問，是一輩子修不完的學問！

今時今日，揀錯老公老婆都可以隨時離婚，何況揀錯工？自己做錯事，就要認，無需多講諸多理由藉口，只會講多錯多。被欺凌被侮辱，一開始就要企硬，絕不妥協容忍，冇咗份工事小，冇咗自己事大！識做事，不如識做人，是真理！得罪人多稱呼人少，任你幾打得，沒有人願意和你合作，眾望所歸，無得留低是遲早的事。懂得人情世故，和做人狗賊阿諛奉承，是完全不同層次截然不同的兩回事。講性格玩性格，都要講資格，講多無謂，修身齊家治國平天下，萬丈高樓由地起，打好基礎基本功，由睇我呢個專欄開始，平步青雲，指日可待！







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