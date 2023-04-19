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每逢到了大學生畢業時候，都會有記者問我對職場新鮮人有甚麼意見忠告，其實各大學院校都有學生輔導處，4年大學生涯最不缺的就是搵工指導見工技巧，還有大學安排不同行業甚至不同國家的Internship Program，大費周章的目的只有一個，就是綵排學習認識工作究竟是甚麼一回事。

只是悉心安排是一回事，學生有沒有認真對待是另外一回事，結果畢業出來社會做事就出事。講到底，職場行走，態度最重要，學識開如何做事之餘，學懂如何做人一樣重要。今日賣大包，送大家3個錦囊，不限年齡性別行業職級，識得學有排學，識得用終身受用！

『不恥下問事不過三』

承認自己有所不足，並不需要勇氣，只需要坦白。但問問題需要技巧，更加要經過思考，不是貪方便貪快，最好有捷徑有model answer，以後跟住做冇死，最終整死自己！經驗只能靠實踐累積，我們都是從錯誤中學習成長的，所以第一次做錯實屬正常在所難免。但再犯相同過錯，即使不是刻意都肯定是粗心大意，沒有被問責自己都應該譴責自己。相同過錯錯完再錯錯3次，不是證明閣下低能，證明了你根本無心不認真工作。不是工作選擇你，是你選擇工作，不需要向任何人解釋，但必須認真想清楚，這份工究竟還要不要繼續做，你以後究竟應該要點做。

『不學無術精益求精』

職場如戰場，職場行走一如少林寺木人巷，從最基本紮穩馬開始，努力鑽研不斷磨練。一步一艱辛，刻苦是必須的，艱辛是必然的，堅持是必要的，進步是肯定的。沒有一步登天，沒有免費午餐，只有不斷挑戰突破自己，不需要和其他人比較，只需要自己和自己比較，今日的我有沒有給昨天進步就夠。一日一小步，不間斷不停步，成就自己，磨練出不能被取代的價值能力，真正世界通行！所有大師都是由學徒開始，但不是所有學徒都能夠成為大師，就看你願意付出幾多，去換取你想要的甚麼。

『不講是非認清對錯』

是與非如何分對錯？黑與白之間還有不同的灰，誰是誰非，誰為正邪定分界？公道不在人心，是非只在時勢，跟紅頂白，世態炎涼，是常情。收起泛濫的同情心，不要急著揭自己底牌，冷靜頭腦冷眼旁觀，看破不說破，看穿不說穿，高人也！人微言輕，人貴自知，言多必失，沉默是金。錯要認打要企定，知錯能改善莫大焉。推卸責任，是對自己最不負責任的行為，錯的對不了，對的錯不了！







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