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不知道還有幾多讀者知道記得，我南華早報Classified Post的Career Doctor身份？一個中文人有機會在SCMP寫英文專欄答讀者提問用真係好威水！從2001開始答到2008，都是一項記錄。之後我的職場專欄在不同報紙雜誌遍地開花，我一直緊貼職場脈搏，不斷回答讀者問題，真的不禁要問：由當日到今日，經過四份一個世紀，整個社會整個地球都變了，但職場的種種問題現象，怎麼好像從未改變過？

以前工種少、經濟差、人浮於事、搵工難、人工低，打工仔好唔容易搵到工，有得加班一定加，為了養活自己養活家人，任勞任怨幾辛苦幾難捱都要死頂捱落去。老闆是衣食父母，所以老闆大過天，老闆的說話就是聖旨，合理不合理不是問題，乖乖低頭跟住做。因為行頭窄，有好工都不敢過檔，怕被扣上食碗面反碗底忘恩負義的帽子。人言可畏，都不比迂腐更可畏。

我們都需要工作要有收入維持生計，但返工不是工作的唯一途徑。想當年工業社會一定要去工廠返工，到了70年代都已經演變到可以外發在家中加工，算起上來，是第一代的Work from Home！

我知當年今日不能一概而論，但為甚麼到了有工冇人做但各行各業都請人難強烈要求輸入外勞、連政府都要大鑼大鼓搶人才的今日，打工仔依然沒有好日子過？依然日日帶著委屈去返工？

在一個以光速運行的世界，追求穩定是天方夜譚。所以我講過無數咁多次，舒適圈根本不存在，金飯碗同樣亦不存在。更大的挑戰，是AI發展之迅速廣泛，很多工作包括天之驕子的專業如會計法律IT，都要面臨被AI取代的危機。講真，講計算準繩講記憶力講運算速度，講埋體力，人類如何能夠和AI比拼？以不變應萬變的下場，注定是被淘汰！

在文憑量化寬鬆的今日，讀甚麼科目都不會是就業保證，做甚麼行業都會有式微的可能。前路，是行出來的，不是計算出來的，跟著興趣走，選擇自己喜歡做的工作，為自己增值，建立自己的品牌，創造自己的事業才是實際。

當返工不是抱著返工的心態，而是抱著打造自己品牌事業的心態，心態變了，格局變了，結果就會不一樣了！工作只是人生的一部分，不要讓工作成為了人生的唯一意義。







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