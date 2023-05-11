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當各行各業都大嘆請人難的時候，打工仔同樣面對我認為非常嚴峻的挑戰，就是如何在人工智能愈來愈普及的情況，不只是工作，甚至是工種，都可以被機械軟件程式取替取代的時代，如何迎接挑戰？怎樣面對考驗？識得驚，是好事，遇困局，唔使驚，我識拆，記住123：1）不斷求變 2）不斷學習 3）不斷興趣。

1） 不斷求變

在追求從一而終的婚姻都困難的今日，不是還相信有一份工作安穩安然做一世吧？世界變了工作環境變了、市場客戶老闆同事上司下屬的需求要求全部都變了。以前怎樣做是以前的事，曾經幾成功都只是輝煌的往績，以前簡單的事重複做，就是專家。今日簡單的事重複做，就是一個沒有價值的員工。

職場求生的唯一出路，就是求變。主動改變的是強者，跟著市場變的是追隨者，不敢改變的是弱者，不肯改變的是被淘汰者。

2） 不斷學習

不要再拿學歷低讀書少為理由藉口，在資訊發達互聯網快捷普及的今日，只要肯上網查，有甚麼知識資訊查不到？舉個例當年查字典，又厚又重又大本，一本不夠還要幾本，仲要不斷買new edition，查個字都要大費周章。今日還需要買字典嗎？上網查字，讀音都可以學埋，還有英國美國口音可以選擇，各國語言都可以隨時翻譯。沒有能不能，只有學不學做不做。

時代不斷進步，我們都需要不斷進步，不是為了求勝，只是為了不落後。學歷不能定任何人的高低，甚麼大學的畢業證書都不是能力的保證。學力，是我們最需要的能力，問我今日職場如何定高低？我直接了當斬釘截鐵告訴你，不是學歷是學力，學力，完勝！

3） 不斷找興趣

工作必定辛苦，職場從來艱辛，在人浮於事為口奔馳的日子俱往矣的今日，不是最有資格條件跟著興趣找工作的嗎？覺得工作辛苦，是因為覺得沒趣，得不到想要的待遇。還是那句老掉牙的話，世上從來冇免費午餐，更加沒有不勞而獲，未作犧牲怎可能先擁有？就看你願意付出幾多，換取你想要的甚麼。大前提是，知道自己想要的究竟是甚麼！

工作幾忙也好，都不要忘掉放棄自己的興趣。人生、職場，從來都不只得一條跑道，一條為了謀生跑，一條為了興趣跑，一條為了夢想跑，條條跑道道通，就看你想不想得通。貧窮，限制不了任何人的想像。志窮，限制了想像還有希望與未來。人窮志不窮，人生樂無窮！







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