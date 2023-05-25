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今個禮拜職場熱話，說全城轟動亦不為過的，非國泰事件莫屬。說來奇怪，竟然沒有媒體就這件事問我意見？是否因為涉及中港矛盾糾紛？這個燙手山芋沒有人傳媒願意沾手接？

話分幾頭講，因航服務差不是今時今日的事，更加不關疫情的事。疫情之前企業管治公司形象已經是低處未算低，點止無復當年勇咁簡單？之前因為疫情大幅度裁減人手，本來無可厚非理由其實冠冕堂皇，但堂堂大企業做法手段低劣拙劣，真係好肉酸！之不過咁，重新招聘的條件的確是差到一個點，難聽啲講句去餐廳做清潔洗碗都有咁嘅人工，做與不做是有絕對選擇權的。如果嫌人工低工作辛苦根本不值得，不做就得。既然做得就應該專業地做，提供應有的服務水平，而不是把種種不忿不滿發洩在乘客身上。

Pantry還有廁所講是非是職場文化，誰人背後無人說哪個人前不說人？工作上有很多睇唔過眼的事和人，真係好難忍得住唔講，我明！不過幾時講點樣講講幾多對住邊個人講，是一門博大精深的學問。今次國泰空姐講乘客是非，我不講誰是誰非，只想用不同角度和大家分析。

三位國泰空姐在背後嘲笑乘客唔識英文，想要blanket講咗carpet，的確有歧視侮辱成份。我夠膽講，如果被嘲笑的對象是香港人的話，大家點睇？唔識英文就唔好學人講，被人取笑是自取其辱？國泰航空雖然太古不再是大股東，但在很多人心目中依然是一間英國航空公司，不是所有人都是經常出國坐慣飛機的，不一定知道原來可以用國語或者中文提出要求，盡量用英文提出自己要求有甚麼問題？我有聽那段錄音，明玩那位乘客，這個態度絕對要不得！

其實成件事好簡單，根本不需要掀起軒然大波，知道乘客英文有限公司，想要的是毛氈不是地氈，直接攞毛氈交給乘客問一句，這是不是你想要的blanket？其實做服務業的，不管是那一個行業的服務也好，都應該以提供服務為大前提，以禮待人。西客當然另作別論，不能混為一談。

至於國泰航空的處理手法，確實雷霆，和國泰航空這些年來闊佬懶理話知你，即使接受投訴，調查需時拖慢版的處理手法大相逕庭，sorry講錯，是天淵之別，被圍插是自取其辱。今次三個空姐犯的錯是否嚴重到要被即時炒魷？一般來講，即是我們小市民作出投訴做參考，大企業要炒人本來應該要講程序的，幾個月時間是免不了的，拖拖下事件丟淡了，是但求其作出處分，就處理了！即使要炒，都是炒那位始作俑者，而不是一鑊熟三個炒晒。

長篇大論和大家分析，我都有諗過，我是不是過分認真？新時代新形勢，大家看着辦吧！







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