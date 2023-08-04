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之前兩篇講完老闆管理層，今篇同大家大結局講下屬。

牌面上來看，跟著佛心老闆Hea做Old Seafood上司，下屬應該好易做好著數了吧？實際上這種情況最危險，冇咗份工事小，跟錯上司學壞師事大！不過咁，從來有危就有機，明哲保身，進退有度，低頭做事，抬頭做人，職場生存之道也！

Old Seafood最叻玩嘢，最唔鍾意做嘢，一個人的力量有限，所以煽動下屬站在同一陣線搞對抗，講到幾理直氣壯天花龍鳳，說穿了就是利用下屬為自己震聲威爭取最大利益權益。只是很多小職員懵盛盛，以為跟著這樣的一個上司很威風，連老闆都唔使畀面，大模廝樣和公司給其他部門搞對抗，有上司照住使乜怕？這種行為極其幼稚，連清兵都冇資格做，只能做馬前卒，用完即棄，死路一條。

行走江湖，最緊要清楚自己有幾多斤両，花言巧語花拳瘦腿呃到自己呃不了人，硬橋硬馬真功夫從來不愁沒有立足之地。老前輩教落，眾埞莫企閒事莫理，金石良言也！辦公室政治，咁容易玩？我縱橫職場幾十年，沒有見過幾多個高手。以為自己好識玩，結果玩死自己的多的是。

長篇大論言歸正傳，上司如何和老闆玩嘢是他們高層之間的事，做下屬的緊記不論任何環境情況之下，都必須要先做好自己的份內事。其他人怎樣做是其他人的事，無需多管閒事。自己如何做不必理會他人如何評價，但亦無需要自命清高，各有各的做法，各有各的選擇，互相尊重就好。

要做得到，好難？最難莫過於管好自己把口，還有自己的心。各有前因莫羨人，不需要羨慕，無需要妒忌，人哋唔使做，自己做到死。做到最好不是為了取悅別人，是為了增值自己。

不過此地是否適宜久留，真的要詳加考慮。老闆上司不和，即是將相不和，內鬥即是內耗，是最要命的損耗。正如我之前所講，有危必有機，hard work does pay off，默默耕耘，謹守崗位，必有迴響。

出來社會做人做事，靠甚麼人都靠不住，最穩陣是靠自己，為自己增值最實際。機會，是留給想要及有準備的人的！







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