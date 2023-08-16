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『我係職場失敗者。不理是非，是非總要找我麻煩。我入職才3個月，部門同事成Team起身走，只得我這個新人一個人頂晒10幾個project。上司是個幫唔到手還要是搞破壞的人渣及人員混合體。我被迫成為每個project要簽名的負責人，當中牽涉法例規條。我承擔不了這個責任後果，上司不理只能向人事部申訴，結果除了上司對我態度更加惡劣之外，於事無補，還被扣上一個不負責任不肯簽名的罪名，結果被調職！雖然被調職，上司繼續欺壓芝麻綠豆事都要放大挑剔處處為難。我有搵工，但新工未正式簽約，我實在六神無主，怎樣的保護自己才好？』

我已經公開講過不會再答讀者提問，不過你識得用人員人渣混合體形容你上司，證明你是經常睇我Facebook post，就破例答一次！睇完之後，不需要再send message給我解釋或者辯駁，更加不需要多謝我，因為只有你自己才能真正幫得到你自己！

你在公司遇到的問題，如你所言牽涉法例規條，即是簽名之後你要上身承擔責任，牽涉到合法不合法的事情，你不應該要承擔亦承擔不來的責任，應該嚴正嚴肅處理查辦的公事，擺到明是黑與白的是與非，不是茶餘飯後的是是非非，怎麼可能混淆得了？等錢開飯人窮氣短，忍無可忍重新再忍，這種思維態度，注定輸一世！為甚麼能夠有那麼多人渣上司老闆同事下屬？因為很多人選擇做鵪鶉囉！助長了歪風造成這班人的肆無忌憚橫行無忌囉！

你不是不理是非，你是不分是非！性格就是命運，你逃避現實，可是現實不會逃避你！尤其是牽涉到法律責任，你絕對有權理直氣壯拒絕簽署，一旦出事，法律責任你肯定逃避不了，你要是用因為需要工作迫於無奈所以簽名作為求情理由，你認為法官會不會接受？

職場行走，低頭做事，抬頭做人。低頭做事，是心無旁鶩仔細實幹，專心把負責及相關的事情做到最好。抬頭做人，是眼觀四周耳聽八方，有骨氣有底氣，有所為有所不為。

成個部門走剩你一個，你應該很有價值才是，怎麼可能把你調職？答案顯而易見，只想你用你簽名孭飛，不是看中你有才能能力。搵唔搵到新工，都應該走得快好世界，你要走，誰能禁錮你？同樣地，你要選擇留低繼續被欺壓活在惶恐之中，誰都沒辦法保護，你沒能力拯救你。

SON姐醒你：天助自助者，自助人恆助之。愛人者，人恆愛之。敬人者，人恆敬之。



