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英國Citibank高級分析師Szablocs Fekete 2022年出差阿姆斯特丹3日，出差後向銀行提交膳食費用報銷，結果遭到解僱。原因是這名分析師帶埋伴侶出差，銀行查看收據，揭發明明一人出差，點的卻是二人餐飲分量，銀行因為員工違反『誠信（commitment to honesty）』，決定解僱。

本來被炒魷了事，不會成為新聞的，之所以成為國際新聞，是因為這名分析師不服，於東倫敦就業法庭提告。最終結果被法庭駁回，法庭判Citibank勝訴。

一開始令銀行起疑的，是一張被高級經理拒絕報銷的2件三文治、2杯咖啡及另1杯飲品的收據，點餐分量明顯不是一個人的分量。分析師辯稱兩份三文治兩杯咖啡分別作午餐及晚餐之用，堅持單據沒有超出每日100歐元津貼的上限，有甚麼問題？不需要向任何人證明自己的飲食習慣云云。

還是那一句，若要人不知，唔好咁低B，堅持要claim數的結果，是銀行委託專人徹查整件事。互聯網發達在閉路電視處處都在無處不在的今日，查出的結果是證實這名分析員出差帶埋伴侶，所點的餐與伴侶一起享用。證明分析師違反了公司費用管理政策，更在內部調查中隱瞞事實講大話。銀行就此事舉行紀律聆訊，以嚴重行為不當決定解僱收場。

這個分析師的case，如果不是深深不忿提告，整件事的內情不會被鉅細無遺披露，從他處理這件事的方法態度，此人的思想人格，豈只是不敢恭維了得？以後再想入大銀行做同類型工作，豈一個難字了得？

這件事由事件變成案例，大家點睇？雖然時至今日有機會有需要出差的工作比起以前大幅減少，但用公費出公數的情況，任何行業職級都會有，以為無所謂的結果，即使不至於被炒魷魚，個人的操守品德，表露無違，後果影響，慘過被炒魷！在我講解之前，想先問大家幾個問題，公務出差，以下行為你會做嗎？答案不需要告訴我，只需要對自己坦白：

1） 帶伴侶包括家人朋友

2） 做完工事，延長機票多留幾日

3） 用膳食allowance請朋友食飯

4） 用出差allowance買個人物品

5） Mini Bar任飲

6） Room Service任叫

7） 衫褲鞋襪洗燙服務

以上7個問題，我都有真實個案，當中有些是我親自處理的。想知詳情，記得追住睇我呢個專欄啦！







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