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話咁快2023年到了尾聲，各位打工仔今年過得還好嗎？每逢年尾，我一定想起雙糧花紅，雙糧不談久矣，花紅今年我相信各位打工仔都不寄予厚望了吧？如果有讀者從事的行業公司今年有喜出望外的花紅，獨樂樂不如眾樂樂，留言講聲，唔使請大家食飯一樣替你高興嘅！

以前即使工作幾唔開心，為了份雙糧為了花紅，點都捱到年尾。打工仔收到有冇以及有幾多的bonus通知書之後，就是HR最頭痛的時候，要做足準備接同事們的大信封。不過時至今日，bonus老闆公司話事員工根本冇雙糧更加冇得商量，莫講搵到新工，裸辭都仲得，仲等？所以今時今日做HR，一年到晚都頭痛！

其實出bonus都是一門學問，絕對反映企業文化老闆思維人格。既然決定出遲早都要出，當然早出好過遲出。不過因為怕員工出完bonus之後就辭職走，硬是要拖到過完農曆年才出。有意義嗎？以遲出拖住同事唔辭職住，衰過掩耳盜鈴！要走的還是會走，賠上了聲譽民心，愚不可及！我見過最好笑最過份的，是今年的bonus要分3年出，舉例2023的bonus，2025年頭出，要等到2027年才出齊。老老實實，bonus數目幾吸引又如何？都要夠長命！和這種企業老闆鬥長命？算吧啦！生命無價冇take two，疊埋心水走人啦！

究竟甚麼時候揾工跳槽好？大家話呢？忍無可忍的時候？搵到更好的時候？我的答案是，心平氣和頭腦清晰的時候！衝動憤怒時候做的所有決定，到時未經深思熟慮的決定，必定錯漏百出，甚至恨錯難返！所以不應該等到忍無可忍重新再忍無限輪迴才辭職，是清楚自己處境此地不宜久留。蠢人坐以待斃，一般人等待機會，聰明人尋找機會，人上人創造機會，衝動累事，冷靜成事！

雖然科技日新月異，但有些道理千古不易，君子相分，不出惡言！你是人才的話，失去你就是對公司的最大懲罰，心涼就得，無需多講！你是人員人手的話，本來就是不過不失，沒有甚麼值得講。你是冗員的話，根本不會主動出去搵工，既然被迫要搵工，就記住講少句幫自己忙，不要開口露底揭露自己冗員的身份。你是人渣的話，顛倒黑白搬弄是非講人壞話是本性，本性難移，繼續做你的人渣吧！

香港就業市道看似暢旺，事實上經濟警號已經響起，危機四伏，打工仔不能掉以輕心！要不斷學習要不斷為自己增值，努力打造自己成為一個有價值的金飯碗，咁就去到邊度都有飯食啦！







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