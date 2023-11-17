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最近有機會為一個比賽做評判，每位參賽者有5分鐘時間向評判團講解。評判團除我之外都是外籍人士，參賽者雖然大部分是香港人，當中亦有少數亞洲人。勝出者的獎品價值非金錢可比擬，會去其中一位評判公司的歐洲總部實習四個月，包機票住宿之外，主席評判自掏腰包提供生活費資助。真正只要執包袱就行得，衣食住行全部安排妥當。這一份獎品點止獎品咁簡單！

評判團每一位都是行業中的翹楚，論專業知識我只能說略懂一二，所以我先和其他評判交代，我會從全方位觀察每位參賽者，包括到場之後的行為待人接物的態度等等。偏偏很多參賽者忽略了這些是最基本的細節。參加比賽緊張是必然的，但無論如何，禮貌禮儀都是必須的。在場的所有工作人員，最低限度都應該一視同仁打招呼，而不是選擇性地，向認為是高層的才招呼。另外展品材料的擺放，是井井有條還是亂七八糟，事前準備功夫做夠的話，手忙腳亂找不到忘記帶的情況不應該出現。未能得分，先失分。

應該好好把握，用盡每一秒的5分鐘講解推介時間，識得用懂得用的沒有幾個。最令我訝異的，竟然有參賽者因為自己英文不靈光，提出要求翻譯！我是主辦單位話事人的話，我一定會拒絕，不過可能因為參賽者都是年青人的關係吧，大會願意提供翻譯。不過即使有翻譯，講的是自己最熟悉的母語，一樣詞不達意，評判提問，一樣口啞啞。老老實實，問的問題基本過基本，不就是為甚麼要參賽，對自己有甚麼期望，對行業的看法，未來的發展方向等等。連罐頭答案都講唔出？參加比賽不是想表現展示自己的能力實力的嗎？莫非一心只是來陪跑做墊底？我唔明，有冇人明？

到最後我們要在三位分數非常相近的參加者中選出一位。論作品實力旗鼓相當，如果只是看成績，其實勝出者已經誕生。但評判要考慮的不只是成績，還有四個月在外地學習生活的適應和融入，涉及語文能力待人接物的態度，剛才5分鐘的對答對話，就起關鍵性的作用。勝出者充分利用5分鐘用英語講解自己的製作理念，主動向評判表達對四個月的實習機會的嚮往。評判的提問，努力表達盡力作答。

講英文，字正腔圓用字精準誰不想？不過蕭叔叔得一個，撫心自問有沒有蕭叔叔學英文下的那一番苦功再講啦！成績最好的那位參賽者，有可能輸得很不服氣，究竟自己輸甚麼都不知道。

學然後知不足，只要知道自己有甚麼不足，補足的機會，就是進步的機會。識得學，好好學，學業自然有成！











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