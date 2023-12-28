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早前有打工仔在LIHKG討論區發文，話同事出bonus當日，「一check到入咗數就即刻遞辭職信，一刻都冇delay，太明顯，好難睇，未見過咁癲，要過一排先辭唔好整臭自己個朵」咁話。吓？唔係啩？打工仔一等出完bonus就辭職，一向以來已是慣例。所以出bonus的時候就是人事部最頭痛的時候，有甚麼出奇？

辭職幾時辭？點樣辭？當中確有學問，亦有細節必須要留意。理論上，打工仔可以選擇幾時遞辭職信都得，是個人選擇。等埋bonus才辭職並不一定是最好的選擇。搵到好工有更好的發展機會的話，目光要放遠一點，bonus算甚麼？不要為了眼前的利益，放棄未來更好發展的機遇機會。如果冇打算搵工，想爭取時間休息唞唞氣再戰江湖的話，等埋bonus手頭鬆動一點才辭職，無可厚非。不過要睇清楚僱傭合約內容， bonus基於甚麼條件有甚麼規則之下發放，否則出事喊都無謂。

曾經有銀行中層，一早搵到好工，計好時間出完bonus即刻遞信，一個月後可以返新工。銀行月中發放花紅，打簿仔確認之後立刻辭職。第二日再check戶口發覺花紅被銀行扣回，有冇搞錯咁都得？大發雷霆衝去人事部拍枱要交代，幾乎搞到要報警！結果？人事部阿姐拿出employment contract，必須要under employment一整年，即是12個月365日才能獲得發放。銀行提早發放是銀行的事，員工未有做足365日辭職，就不符合發放條件，銀行有權收回。

我知一定會有人問，如果即日已經轉走那一筆花紅銀行又能如何？首先，最後一個月的薪水還未發放，還有，銀行有legal department，提告無需擇日子。銀行請人最着重integrity and ethics，即使如何不甘心不情願也好，敢不敢不回水？

打工仔要留心，辭職前睇清楚僱傭合約內容，辭職之後的工作態度，同樣不能掉以輕心。辭職離不開兩個原因，不是為了錢就是因為不愉快，不過無論幾委屈幾不愉快也好，一日還在崗位上，都應該要做責任做好本分，不應該因為辭職了就闊佬懶理Hea做。把事情做好是對自己有交代，別人怎樣對待看待是別人的事，自己怎樣做是自己的事，絕對不能『臨尾香』做衰自己個朵！

不過呢……世事無絕對，世界很細小，風水輪流轉，山水有相逢，凡事留一線，日後好想見！眼光放遠點，胸襟闊一點，我是過來人，絕對冇老點！信SON得救係啦！







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