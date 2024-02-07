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年近歲晚，雖然整個香港完全沒有過年氣氛，不過一樣鬧得熱哄哄，真的要多謝香港政府全力支持私人籌辦的國際足球盛事！這個國際邁亞密球隊有幾勁，班主是萬人迷碧咸，球王美斯、蘇亞雷斯，粒粒巨星，本來已經足夠令香港人興奮。只不過入場睇波門券非常昂貴。起初星斗窮鬼市民以為入不了核心內圍，核心外圍遠觀吶喊都叫做有份參與呀！實在太睇小我們的政府的把關能力了！沒有門卷的大眾，何止核心外圍入不了，成個區都入不了！那麼機場接機離遠影幾張相留念總可以了吧？接機儀式改在停機坪，OH！疊埋心水死心罷了！

這場只有4萬幾觀眾的球賽，竟然可以令整個香港沸騰起來了，究竟發生了甚麼事？美斯面口由步出機艙一刻開始未曾好睇過，主辦單位安排的所謂熱身訓練，球王hea到一個點表面功夫都費事做。都話香港人天真熱情，聽人講話球王會踢45分鐘就Keep住個熱情一路等，比賽當日全套行街look上陣，坐在一旁木口木面有花生都費事食，已經表明沒有打算落場。下半場一開始見到球王繼續坐、衫褲鞋襪都冇換又冇熱身，依然一直懷著盼望等到臨完場才起哄叫回水，真係唔話得！

事到如今要問責，究竟問邊個責？堂堂跨國大企業CEO紓尊降貴開記者招待會交代，大人物喎，出場唔係唔使你哋等啩？全程照稿讀不回答問題，公關變關公災難？CEO黑口黑面高高在上擺到明關公上身，大家唔係睇唔到呀嘛？明明可以發新聞稿通知，偏要搞場記招，這位CEO凝聚香港，全個香港一齊問候佢，真犀利！

至於美斯沒有落場踢，令所有香港人失望，究竟關邊個事？我會說肯定關合約條款事！足球是運動來的，運動員很容易受傷的，合約寫明又如何，意外是無法預計的，不要忘記球員周身傷患舊患，不能踢就是不能踢了，復原了當然就可以踢了，不過需要多少時間才能復原只有天知曉了！

球王美斯的態度，我相信內裹一定有文章，不過即使和主辦單位出了任何拗撬問題，無論如何面對特登入場支持打氣、滿場10號波衫的支持者，最基本的風度修養禮貌都必須要有。

主辦單位和球隊簽的合約條款內容細則，基於保密條款，主辦單位一定不會公開，但是作為全力贊助的香港政府究竟知不知？由落機到嚟港當中牽涉的資源，絕對不只是警力，千6萬funding算甚麼？動用全香港之力幫一間私營機構賺大錢，公開講句唔要資助就過骨，政府束手無策，市民回水無方，可以點？咁係因為你悲觀，今次事件引起全球關注討論，何止國際化，仲好繽紛添呀！學嘢啦，香港人！