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連續寫了幾篇請人難，今次要寫搵工難！根據最新政府報告，香港失業率只有一點幾，可以說是全民就業，但實際情況是，依然有很多人用盡了努力還是未能找到工作。不斷都有收到讀者來函，訴說搵工的經歷有幾艱辛艱難，究竟僱主要甚麼？問我是不是要減人工任勞任怨才有機會獲聘？

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讀者A為面試做足功課，公司背景業務前景老闆是何方神聖，全部做晒background search，第一round見人事部過關。第二round見老闆，自問表現出色，但遲遲未有消息。打電話問HR，答案是不太合適，會繼續在市場搵人。讀者A不忿又不解，是否真的要請人？是不是因為人工高？降低人工要求，又會不會增加獲得聘請的機會？

讀者B send了很多求職信，面試的機會有，但面試完之後都是沒有下文。終於又有面試機會，而且工作範圍範疇是自己最在行的，信心滿滿志在必得！見人事部的時候，說得頭頭是道，直接問HR工作薪酬大概幾多？為表誠意，主動提出願意減薪三成以求獲得聘請。第二輪見主管，一直OK直至講及人工，為表誠意主動提出減薪四成甚至五成都冇問題。以為十拿九穩？結果還是沒有成功獲聘！

以上兩個case，是不是很葵花寶典？

讀者A做的工作，是要和老闆緊密合作的工作，所以性格是否合得來最重要。直白來說，就是老闆的主觀主導，鍾意唔鍾意，順眼不順眼，冇得解！站在HR的立場，當然希望快啲搞掂請到人close case啦，但是老闆唔滿意，只能繼續搵人。之前份工人工多少履歷寫明，如果嫌貴，人事部根本不會安排面試，老闆更加不會願意花時間見。如果只是想壓價，人事部會主動接觸傾條件。回覆只是不適合的話，唔請的原因就是字面那麼簡單，不適合囉！

讀者B以為減人工會增加聘請機會，但如果工作自己確實能夠勝任，舊公司的人工亦是市場正常水平，為甚麼要主動大幅減薪？很明顯連自己的價值何在都未搞清楚，一子錯滿盤皆落索。同HR講減三成都已經無厘頭，同主管講更提出願意減更多？一方面，人事部及主管都有猜疑，這個求職者之前工作是否曾經出過甚麼大事差錯？另一方面，他們需要請的是一個有能力勝任工作、能為崗位提供價值的員工，不是一個廉價勞工。

明就明，唔明就黎明，這句說話極有意思，大家明唔明？







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