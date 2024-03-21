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冇功都有勞。講得這句說話的，肯定是做了一段日子的員工。覺得委屈了，辛勞工作並沒有得到管理層的讚賞重視，加薪升職花紅從來絕緣，甚至發現自己的名字出現在裁員的名單上！

其實最有資格講這句說話的，非牛莫屬！因為人做事總會有出錯，亦沒有一個制度可以公平計算究竟付出了幾多。但是牛就不一樣了，每日做幾多個鐘耕幾多塊田，從來身不由己，全部農夫由操作操控，即是老闆全權決定話事。工作期間，沒有偷懶卸膊Hea做的可能，任勞任怨日日做不停，換來的飽飯只是草。只不過幾盡心盡力又如何？老了病了體力不足了，不能再耕田了，就失去生存的價值了，要不自生自滅，要不被毁滅成為其他動物的食物或者肥田料！鞠躬盡瘁死而後已，為甚麼沒有換來農夫的憐憫？

農夫冇人性？把牛當作工具的農夫，是不會和工具講感情的！當初願意付出金錢買牛，就是買牛的能力生產力，期間一直有照顧，有草食有牛棚住。當牛老了，失去能力生產力了，就需要換一套新的牛了，買牛，是需要錢的，新來的那隻牛，同樣需要食草和住牛棚的。其實是很簡單的數學題，更加是一個循環，想深一層，人生何嘗不一樣？

只不過不是所有農夫只把牛當工具的，會和牛隻講感情的，只能講句同牛唔同命。日日肩並肩一起努力耕田，慢慢培養出感情默契，互相扶持拍住上。牛是有靈性的動物，其實天下萬物皆有靈性，感情日益深厚，即使不再能夠工作了，一輩子的辛勞奉獻，建立起的感情關係，農夫自會養牛終老。

員工認為自己冇功都有勞，但站在老闆的立場，個個月有糧出的對嗎？一個出力一個出錢，貨銀兩訖，以事論事，不存在誰欠誰！跟對人的重要性，很多人整日掛在嘴邊的識人好過識字，究竟幾多人知道當中的真正意義？識人，不是識得人多的字面意思，是學識如何看人的本事。

職場本來就是競技場，是一個論價值計貢獻、不是講感情的地方。所以良禽擇木而棲，要懂得運用自己的價值做籌碼，為自己爭取想要的權益得益。

你要是牛的話，又懂得講說話的話，你會和農夫說甚麼？如何為自己爭取一個善終？







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