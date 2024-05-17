職場女王Son姐｜00後用WhatsApp辭職惹熱議！開群組傾公事屬常態，WhatsApp取代Email得唔得？

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熟悉我的讀者很清楚，我對職場守舊、古板、完全與時代脫節的工作條款規則規例，不是嗤之以鼻咁簡單，是從未間斷地口誅筆伐，指出不合理之處。話雖如此，職場需要大改革的同時，亦有一些原則要求需要遵守保留。

舉個例說明，就說上班時間。合約寫明朝九晚六，員工遲到是不應該的、不能接受的，為甚麼遲放工是應份的，員工只能接受？這一點我在不同場合對著僱主對著管理層，我都照直講照直問，以前工業時代、機械式生產，員工的價值及生產力只能在工廠中有效發生。要加快生產速度就要加錢，對打工仔來說就是多勞多得。辦公只能在辦公室內辦，電話只能在辦公室內接聽。因為時差，即使做外貿，顧客身在海外因為時差關係，明天的事只能等明天返到辦公室收到fax才能處理。

不過時到今日，一部智能手機就可以24小時和全世界接軌，溝通無阻，無論身處甚麼地方都可以實時溝通交流，交換文件資料，如何為下班時間定分界？ 但僱傭合約依然訂明9小時工作，這個條款完全被違反，除了不合理，有沒有可能不合法呢？

因為WhatsApp溝通方便快捷，除了公司部門同事之間，很多公事上的業務往來，都會開立WhatsApp群組方便即時溝通交代。求職可以透過WhatsApp申請，辭職信可以嗎？可以還是不可以，成為近日網上討論熱話。大家認為可以嗎？

這並不是可以不可以的問題，是對自己的保障足夠不足夠的問題。用email send辭職信都不是萬無一失，最穩陣是白紙黑字打印出來簽字作實，親自交到人事部及頂頭上司。辭職理由可以無需多講，離職的日期、未放的大假計算安排，一定要清清楚楚。搞不好反過來被公司追討辭職代通知金，最後一個月人工化為烏有的case我都見過。

提提大家，不管對內對外， WhatsApp群組內的溝通，不要錄音，全部要用文字。因為工作繁忙、開會中，除了聽錄音不方便，不同人同一時間轟炸式的錄音留言實在滋擾，若要翻查資料簡直苦不堪言，每個留言翻聽，聽完之後還要手抄節錄出來！

其實有些小事打個電話直接傾兩句搞得掂，為甚麼硬要send message WhatsApp問等人覆？有冇人可以話我知點解？







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