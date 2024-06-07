職場女王Son姐｜識做人不等於識睇人眉頭眼額？虛偽、待人接物屬一線之差！同事間該是君子定小人之爭？

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職場如戰場，職場行走危機四伏，所以幾時都要打醒12分精神，避免中伏。道理是這樣說的，但事實上有些伏，是要中過之後才知道；有些道理，是要撞板過之後才學懂。趴街唔緊要，最緊要起身快，中伏撞板是學習，小心不能重蹈覆轍。

識做人緊要過識做事，講個個都識講，但真正明白這個道理的沒有幾多。識做人，大多數人都只會照字面解讀，識做人就是懂得看眉頭眼額、懂得逢迎，總之討人歡心不會得罪人。這種做法，叫虛偽，和識做人的真正意思完全相違背。

識做人的人，指的是人品，是待人接物的手法；有自知之明，懂得審視度勢；管得住自己把口，守得住自己的心；做事有分寸，對人有真誠，做得到以上所講，才稱得上識做人。識做人是學問、是修養，更是修為，所以要勤加鍛鍊。如何能夠做得到？由情緒管理訓練自己EQ開始，凡事不必急於下定論，先眼看四周，耳聽八方，然後眼見未為真，耳聽未為實，冷靜沉著，客觀分析，再作定論、行動未遲。

不過剃人頭者，人亦剃其頭，對人好，不要有期望別人一定要回報對你好。對別人不好，就要做好被10倍奉還的準備。任何人的說話都不必盡信，所有恭維都只是門面說話，畀人讚兩句就眉飛色舞，一朝得志就語無倫次，逞一時英雄口舌之快，付出的沉重代價可以有幾大？我是個過來人，奉勸大家切勿以身試法，後果堪虞。

有人的地方就有政治，同事之間有競爭很正常，但君子之爭還是小人之爭？對方小人是對方的事，自己是必須守好自己的原則底線。同一部門分屬兩條Team的同事A & B，合作做一個大項目。大老闆講到明做完之後論功行賞，做得好有機會成為新team的leader。

A為了增加勝算，特意收起最新的數據，只把舊的數據send給B做計算。沒想過B從另一個途徑收到最新數據報告，B不是省油的燈，雖然即時著燈，但並沒有衝動找A對質。只是發了一個電郵問A， send過來的是否全部都是最新的數據？A回覆Yes！The rest is history！

最終結果如何？我會說顯而易見。究竟B如何部署？做了些甚麼？你是B的話，你會點樣做？欲知後事如何，想聽我分解的話，就要踴躍留言啦！







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