職場女王｜當老細請食飯也成爭議？掛名牌=戴狗牌？拒絕放工後聯誼？新世代做人處事作風大不同！專家講職場食飯的人情世故

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公司請食飯、老闆請食飯，作為員工下屬係唔係一定要去呢？員工有無權根據合約訂明嘅工時，以放工或者午膳時間是私人時間為理由，拒絕出席參與？

事緣最近我在Facebook專業出了一個post，一間大機構老闆高層請新入職Management Trainee食飯，一班新人的表現，令到一眾高層「另眼相看」。讀者留言非常踴躍，完全反映出新舊兩代截然不同的觀念看法做法。

年青一代從根本質疑出席的必要需要。返工，為了工作不是為了聯誼，老闆請食飯又如何，有沒有問過員工想唔想食？不過講到最具爭議性的，是為甚麼要求出席者要戴名牌？有讀者認為這個要求簡直侮辱、羞辱，質問為甚麼要求員工戴狗牌？為甚麼不要求老闆高層戴狗牌 so that 員工知道他們誰是誰？亦有讀者表明同意我的大部分看法，不過不明白為甚麼要戴上名牌，方便識認的話，放在桌上座位前不就得了？

是咁的！作為一間大機構的Management Trainee，機構的老闆CEO極高層不可能不知道是誰吧？另外，名牌是死人是生，出席的除了是公司高層還有其他素未謀面的同事，席間會走動，名牌掛在胸襟上，是方便大家互相認識，為甚麼會用狗牌形容？有侮辱羞辱成分？

所有一廂情願結果都必定以事與願違，面對新世代的價值觀、做人處事作風、態度的改變，大小企業的老闆、管理層必需要作出改變。事實上，很多公司請食飯所謂溝通聯誼，根本只是表面功夫，行禮如儀，食完真的能夠增進溝通搞好關係？新人入職請食飯，好讓大家部門同事互相認識，本來是好事；不過新人事新作風，返工就返工搞咁多嘢做乜？返工只是為了工作，為甚麼要應酬大家？尤其是本來不喜歡、不習慣應酬，點解要勉強自己？

不會打好關係、不懂得把握機會表現自己，日後升職加薪的機會就不會屬於你？但世代真的不同了，我們認為升職加薪是必要的、想要的，但其實選擇躺不想要壓力、拒絕升職加薪的大有人在。

真沒想過有一天，老細請食飯，都會成為一個爭議。員工最重視福利，今時今日，員工要的究竟是甚麼福利？歡迎踴躍留言話我知！







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