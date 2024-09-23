職場女王Son姐｜國泰航空椅背事件變城中熱話！談同理心、公德心︰調校椅背高低誰有道理？

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以前有機會坐飛機是很大件事的，因為飛機票昂貴，不是一般人負擔得起。但時至今日，坐飛機等同坐的士一樣，一般尋常百姓家都負擔得起，再加上廉航興起，說飛就飛，晚機去晚機返，慳返兩晚酒店錢。

既然大家都坐慣飛機，經濟艙的客位有調校椅背高低功能，每個座位的乘客有調校自己座位高低的權利和自由。航空公司有規定起飛降落及用餐的時候，椅背必須坐直，其他時候確實悉隨尊便。

本來只是網上流傳的座位椅背爭吵糾紛事件，被廣泛流傳之後已經被廣泛報道成為新聞。當中兩位香港人乘客的行為舉止，粗言穢語詆毁羞辱，反映出的是個人品格行為文化的低劣。但就影衰了香港人！幾時都話，識得睇一定要睇留言，如果前面較低座位的是一位魁梧粗壯大漢的話，這對夫婦敢不敢如此勇猛？真的說出重點來！

任何事情一經網上廣泛流傳之後，都會變質，演變成經濟艙椅背不應該調低的爭論！明知座位狹窄，明知調低會令到後面乘客空間更窄，還是要調低的話，就是沒有公德心沒有同理心，更有不少人講明自己從不較低椅背，所以其他乘客亦應該一樣。

我欣賞亦讚賞寧願自己坐得唔舒服，都願意令到其他人更舒服的行為。能為他人設想，今時今日真係十分非常之難得。值得被讚賞是一回事，但不能成為突顯自己人格比其他人高尚、不能成為批評、批判其他人不願意一樣做的理由。

經濟艙座位是這樣設計的，如果不能接受的話，可以坐商務甚至坐頭等。說話雖然難聽，確確實實說出事實。如果換過場景，改為坐巴士地鐵，座位先到先得，可不可以投訴為甚麼票價一樣冇位坐？設立關愛座，結果成為批判座，為了究竟誰有資格坐，爭拗不斷！要肉眼看得見的老弱傷殘，才需要被關愛才有資格坐？幾個老人家同時上車的話，應該看年齡，抑或看需要決定邊個坐？

除非航空公司取消航機椅背調校功能，否則調低與否，是乘客的權利和自由。講到底，將心比己，互相體諒，才是最重要的。甚麼時候開始，香港已經不再理性討論的存在空間？







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