職場女王︱打工仔只求加薪不望升職：如何選擇行業與企業人性化管理留住人才

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以前的打工仔希望升職加薪，現在的打工仔不希望升職只需要加薪。以前的打工仔接受OT，有的是為保住份工人工包埋，有的是因為OT有補水。等錢開飯，只要能夠增加收入，幾辛苦都要頂住。現在的打工仔最憎OT，因為OT肯定不會有補水的。某程度來說，不關等不等錢開飯的事，是覺得這是不公平的事。講到底，就是整個社會經濟、職場環境，這些年來出了翻天覆地的變化，不過大小公司企業的招聘條件、工作模式、公司守則……非但沒有與時並進出，因循守舊迂腐離地出事。

其實無需多講，只要看事實：以前人搵工難，有人冇工做、現在是工搵人，有工冇人做。把所有問題一刀切歸咎試下打工仔無心工作，只想搵快錢，工作態度惡劣，沒有責任心，三分鐘熱度，經常跳槽……好了，以上所講的而且確有部分是事實，但並不是事實的全部。有心有力肯拼搏肯學習有責任心的打工仔，依然佔多數。問題是，如何優質的種子，都需要有適合的土壤環境，才能發芽茁壯生長成長。

所以，以前經常用良禽擇木而棲形容打工仔搵工的態度，直至今日絕冇過時，找到適合自己做的工作及環境是首要。無論人工幾高，都彌補不了強迫自己做一份毫不享受、完全冇興趣可言、沒有滿足感及成就感的工作厭惡厭倦。

僱主同樣要明白，公司文化就是環境，公司業務就是土壤，如何吸引良禽？良禽為甚麼要擇你的木而棲？公式化的請人程序，千篇一律的招聘廣告，機械式的工作模式，能吸引到人才嗎？請來的會是甚麼質素的員工？我相信很快一些刻板重複，只需要跟步驟程序的工作就可以有AI或者程式取代。

2025年肯定是難過的一年，環球經濟都不能樂觀，香港當然無法獨善其身。不過最差的時候，亦是最好的時候。打工仔要調節心態，審視自己的行業究竟還有沒有前景，好好想想有何對策，要學習新知識或者新技能，加強自己的競爭力。 大小公司企業，同樣要審時在這個人性化當道，招聘的方法程序應該作出一些甚麼改變。公司的管理模式，用人唯才如何人盡其才，知人善用把員工放在對的職位有所發揮，能夠提供機會空間讓員工學習進步，用就是真正的共贏。







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