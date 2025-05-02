職場女王︱朋友不能做同事？角色衝突難服眾不歡而散，公事公辦利益競爭反目成仇？

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上一篇我解釋為何我會說『職場無朋友』，同樣地，朋友亦不能做同事。尤其是交情愈深認識得愈久的朋友，不管是老闆員工、上司下屬，還是同級的同事。 不管是哪一種職場關係，工作上必定會有摩擦矛盾，在公應該公事公辦，在私應該怎樣辦？我敢寫包單，小則不歡而散，大則反目成仇。

最重要的一點，朋友的角色，和同事的角色，本來就是有衝突的。舉個例子，工作上出現錯漏，作為同事，應該要理性，做錯就要負責任，面子上心情上好不好過都要承受。作為朋友，就要先考慮對方感受，被問責被直斥其非，面子上心情上都肯定難受。坦白講，即使要劃清界線亦都確實困難。職場最不缺乏的就是是非、小人的挑撥離間，不管做甚麼都會被無限放大，被不斷輪迴討論。幾深厚的關係感情，都經不起不斷的折騰磨蝕，還能繼續做好朋友嗎？

做朋友的時候，沒有涉及利益競爭，大家可以好大方，知無不言言無不盡。日常的相處大家沒有發現，亦沒有有機會顯露，原來大家處事上的作風手法很不一樣，甚至南轅北轍有很大的分歧。而且朋友的定義意義，每個人心中都有自己那一把尺，絕對個人認為，自己感受，從來沒有準則。做朋友，講究的就是體諒包容還有愛！

愛之心責之切，只適用於朋友的關係。在職場，講公事，就應秉公處理，權責要清，賞罰分明。角色混淆，關係不清，如何服眾？怎樣為公私定分界？

每個職級職位都有職責所在，首要是把工作做好，大家都要承受壓力，誰會管誰的心情好不好？合則來不合則去，不開心不愉快隨時可以辭職，之後各奔東西無需往還，大家從來不是朋友，亦沒有甚麼難受好受可言。

一生人能結交幾多個真正朋友？有緣結識都未必做得成朋友，多麼難得做得到好朋友，就好好珍惜維繫。朋友做不成同事，不是只是失去了一個朋友咁簡單，何必呢？







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