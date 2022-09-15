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英女王走了。

女首相來了。

以相論相，女王端莊，登機七十年，深受子民愛戴，成為英國在位最長的君主；卓慧思輕狂，今年四十七歲，無論語言或行為上，每多閃失，輿論猜測她可能是位「短命」的首相。

兩人的相都非常典型，可謂各走極端，我們若在職場遇上，便要靈活走位，知道如何應付。女王的相擺明係「老細格」，這種相穩握權威、有責任心，顧存大體，能平衡各方利益，是位可靠的領袖，不過紀律嚴明、價值傳統，所以未必適合要求自由度高、發揮空間大的下屬。

卓慧思的相格不穩，好處是「可塑性」高；壞處是可靠性低。由於「可塑性」高，主意可以隨時改動、立場會變、策略也會變，因此如果你作為她的同事，要拉攏、挑撥她，以壯大自己山頭的聲勢、及時向對面扔個炸彈，那這是極佳的易燃物料。若果她是你上司，那你要有充足心理準備，隨時為她「解畫」和「孭鑊」。若果她是你的下屬，那你會常常被她忽悠，而且準備為她的錯誤而補鑊。

兩人的相格為甚麼有這麼大的差異呢？

答案在面部中線。

英女王年青時美麗大方，年長了雍容華貴，面相的中線很有氣勢：三停勻稱（三停指面孔的上、中、下三部份）、額頭寬廣、鼻有氣勢、兩唇緊閉、下巴有力，甚具王者之風。她一生行事謹慎，這麼一走，令國人勁傷心，至於別國人民，無論是否贊成君主制度，也會同意她真是用心「做好佢份工」！

（圖片來源︰Instgram@The Royal Family）

十九歲時公開揚言反對君主制度的卓慧思，則非常諷刺地在女王死前被委任首相。她面相的一大破綻，是兩邊面極不對稱，中線明顯歪斜，她的右眼高、左眼低；鼻子向她的右面傾斜、下巴也偏向右。中線偏斜的人，也會偏離中庸之道。

（圖片來源︰Gov.uk）

在未拜相前，這位媒體形容為「傻白甜」的政壇新星已多次撞板、失言及U-Turn，包括

：認錯俄國邊疆（作為外相，評擊俄羅斯「佔領」了一直屬於俄國的領土）

：攪錯自己身在何方（一次演講她為Derbyshire慷慨陳辭，卻原來身在Gloucestershire）

：鬧錯公務員（批評他們有反猶太色彩，被高級公務員協會形容為「非領袖材料」）

：罵錯媒體（指責一些英國媒體唱衰本國，隨即承認自己「說話刻薄」）

：提議錯政策（建議公務員包括教師和護士減薪）

她有些即日道歉，有些悄悄收回，都引來評撃和尷尬。

不過世界這麼亂，就算她亂說話，可能也配合時代的節奏。相信她會成為政壇一道新的風景線，不知會否在職場也掀起一個傻、白、甜、亂的浪潮呢！







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