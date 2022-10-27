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「人肉手榴彈」並非浪得虛名！

卓慧思在短短45日，「炸冧」了不少人物和秩序：

1. 剛被委任便「送走」了英女皇（有人說她剋死「事頭婆」）。

2. 宣佈減稅即將民望推至新低（反對黨工黨竟然比保守黨領先33%）

3. 炸沉英鎊，連國際貨幣基金也提出警示。

4. 急炒財相，神速卸鑊。

5. 鬧走內政大臣，報章指兩人在首相府高聲吵架。

6. 最後自我引爆、黯然離職。

她一手炮製了個完美風暴，以最短任期首相的紀錄、名留英史！

上月中本欄指出她的相學特徵：

「卓慧思輕狂……無論語言或行為上，每多閃失。」

「卓慧思相格不穩！主意可以隨時改動、立場會變、策略也會變……她面相的一大破綻，是兩邊面極不對稱，中線明顯歪斜，她的右眼高、左眼低；鼻子向她的右面傾斜，下巴也偏向右。中線偏斜的人，也會偏離中庸之道。」

她從前的牛津大學導師Marc Stears 評論她說：

「她其實想顛覆。」

原因是：「她覺得現行的秩序是錯的，所以要先破壞後重建。」

這就印證了她多變和冒進的傾向。

破壞好容易，要拆人的台，只要施展她的絕藝——扔手榴彈便可以。

建設則困難，要有解決的方案、過人的魄力、能幹的團隊和全面的視野，但卓慧思似乎都欠奉。

在日常生活中，我們都可能碰到這樣的品德，真是看似醒目，信就中伏，因為歪鼻、歪嘴、歪面的人有以下特點：

一．冧你時好甜：卓慧思和辛偉誠爭相位時，施展渾身解數，令保守黨人覺得她較有親和力而選她。

二．攻擊人時好狠：因此有「人肉手榴彈」的「美譽」。

三．自我感覺良好：她欣然接受這綽號，認為是有作為的表揚。

四．遇事常轉軚：拜相前已多次撞板及道歉，上任後更進退失據。

五．決斷常錯誤：她推出迷你財政預算是一場政治豪賭，結果輸了。

六．聲大夾無準：她起初面對議會壓力時，曾以「growth! growth! growth!」的願景贏得掌聲，但面對經濟問題根本束手無策。她在國會被質問為何戀棧相位時，還豪氣地答：「因為我是鬥士，不是逃兵。」言猶在耳，她就逃了。

如果你在職場或情場遇到這種人，要早早洞悉他們不切實際、虛張聲勢、錯判形勢的德性，小心他們隨時會扔手榴彈，把你的世界炸個稀爛，然後拍拍屁股走了。







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