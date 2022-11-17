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好意先生上周很雀躍。

「呢一招叫做青龍擺尾！」他比劃說。

他並非在耍功夫，只是演繹他的測字真功夫。

去年他預測今年股市年底會好轉，果然，上周五股市來個報復式反彈，上揚一千二百多點，一鼓作氣，令本來好淡爭持的指數升穿牢固的50天線，超越一萬七千多點這難闖的關卡，而且成交逾一千八百億，可謂氣勢如虹！兩周之內升了二千多點。

「咁後市點睇？」我問。

他有信心地說：「平穩向好囉。」

這當然是好消息（對淡友除外），今年在媒體常有人問：「我入咗XX股票，蝕咗好多，唔捨得賣，幾時可以番家鄉？」其中蝕到七八成的，絕不罕有，希望有此股價能止瀉回升，讓股市「傷殘人士」有復原的機會。

說到股市傷兵，今年真不只是股民流血，全世界都動盪不安。

去年好意先生說虎年全人類都幾苦，因「虎」、「苦」同音，新春不敢寫出來，怕被罵「烏鴉嘴」。但今年我真看見身邊不少朋友都經歷痛苦的調整，有些結束了數十年的生意、或正考慮「摺埋」公司、或掙扎求存。

朋輩中亦以不同方式破財，連最有眼光、在二萬元美金樓下買入比特幣的，最近都要「嘔突」。經濟低迷，大圍事啦！但許多人在健康上突然出問題，最輕微的是PK，本來飄逸的美女要拿枴杖，本來養尊處優的要開刀，本來高大威猛的患癌症。這「苦」還蔓延到感情生活上，「打風唔甩」的婚姻竟然「斷纜」，本來精明幹練的也陷入痛苦的漩渦中。好意先生也有不少親人離世，虎年可真凶喔！所以今年餘下時間大家還是要注意身體，不要以為疫情平穩，便掉以輕心，而且未買保險、或未買夠保險的，是時候審視保障是否足夠，預早分散醫療風險。

好意先生另一「得意」預言，是從「壬寅」兩字悟出「任人」的困難，預示有工冇人做、人才短缺。結果今年離港人數創高峯，反映人才流失，好意先生認為政府應再放寬檢疫措施，令外國人才來港可以享受寬鬆舒暢的環境。

虎年還有兩個多月，大家還是要步步為營，不知老虎擺一擺尾，會不會意外掃到你！







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