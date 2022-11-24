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分明是「筍盤」！

學歷夠照，職業夠穩，而且不煙不酒不嫖不賭。

雖然高大而不威猛，尚算五官端正、四肢靈活。

誰料結婚前夕，女神要走人！

她只幽幽地說：

「你唔係我心目中嘅白馬王子。」

「阿女王陛下，你唔好玩啦。」他以為是講笑。

「你唔明白咧，我哋唔夾。」

「我梗係唔明啦，我訂咗酒席、買咗樓、結婚相都影埋，你先發覺我哋唔啱Key！」

「你真係同我理想有D距離哩。」

「小姐，我哋拍咗拖三年，你都冇講過我唔達標。下個月註冊咧，你先話唔啱。就算你要我變成超齡姜濤，你都畀D時間我去整容吖！」

要男主角變男神，又真有相當難度，因為他最少要減八十磅！

你不要以為女的是國色天香，其實姿色普通，人瘦得很厲害，九十磅不夠，差不多所有五官都尖削，而且眼睛銳利，語帶鋒芒，一看便知不是省油得燈。偏偏男的是她的相反——面圓、鼻圓、眼圓、身圓。

唉！真是「格食格」，無招可拆！

當晚她提出一個有趣的建議：

暫時hold住先可以再拍三個月拖，看男的能否過probation！

更有趣的，是男主角竟然瘋狂得答應了。

期間女的忽冷忽熱，簡直「玩死」男友。

友儕都相信，女的應該是騎牛搵馬，本來想騎那匹馬又不肯入閘，她於是一腳踏兩船，難得隻牛又聽話！

結果這糾纏的關係還是無疾而終了。

凡五官尖削我人都自我中心，往往有機心；面相圓潤的較替人設想、感情豐富。他這就真是遇上命中的剋星了，因為：

1. 面圓：代表做人態度寬容，能易地而處。

2. 鼻圓：處事講求人情味，凡事留一線。

3. 眼圓：考慮事情欠周詳，有點傻氣。

4. 身圓：不喜歡改變，講求人際關係的舒適度，極不想身陷「撕破臉」的對立狀態。

這就真是「格食格」了——女的是神勇戰鬥格；男的是百忍成金格，勝負立見，而且翻身無望！

男的事後很傷心，其實我覺得他是走運了，如果婚事真成，他還不是任人魚肉、痛苦一生？將來若果離婚就不見一半身家。更劣的是「生番一兩件」先走，仲慘！

所以圓型人遇上尖形人，應該盡快閃開，否則心靈與身家同遭割裂！







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