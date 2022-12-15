加入最愛專欄 收藏文章

重要的事情說三遍：明年春節後第一個上班日，即初五，務必請假、必請假、請假！

年初五是破日，大事不宜、開工不智。

破日容易有衝突、顛覆、爭執、傷害、矛盾、互片……等現象，可謂大吉利是。破日只宜攪破壞，例如拆屋、拆夥、分手、離婚，絕不利建設與和諧。一年伊始，打工仔、揸弗人、老細等，都忌甩轆，所以破日開工是「搵自己嚟攪」。

年初五又真係沖得幾古怪，皆因一個遲來的立春。初五是甲申日，由於兔年的立春在初十四（新曆二月四日），以節氣論，年初五仍在虎年（壬寅年）十二月，因此甲申日便與壬寅年在地支發生沖剋的現象，即寅申沖，是謂歲破，破日開工，百害而無一利，點都搏唔過。

開工吉日

兔年立春在年初十四，因此年初一還在虎年，所以擇日開工，還是用虎年立春八字的用神，即水木。

1. 最吉：年初八（新曆1月29日星期日）辰時

是日丁亥日，與壬寅年很friend，因天干丁壬合木，地支寅亥又合木，簡直「糖黐豆」。時辰選甲辰時（7：30至9：00都適合），參天大木（甲）有水庫（辰）射住，生氣源源不絕。

但年初八是星期天，我們唯有遙距開工。老細級的可以1.Whatsapp或電郵給拍檔和下屬，註明「開工大吉、財源廣進。」2. 在網上派利是。3. 電郵至自己在公司的電腦。

打工仔可以的話，就請假至年初九才上班，年初八則在家中於辰時電郵至自己在公司的電腦，一樣宣示開工大吉、兼祝自己全年順利。

年初八才開工，有難度，我明白。所以有次選。

2. 最早：年初一（新曆1月22日星期日）辰時

這天亦非上班日，一樣遙距攪掂。

庚辰日，表面是金土日，但壬寅年立春八字天干有兩壬（水），可以洩庚金；地支有三寅（木）一子（水），子辰會水，所以湊合勉強收貨，而且咁早開工，包唔會阻住地球轉。年初二至初七，除破日外，皆有火有金，唔啱使，冇計！（除非你的八字用神用火或用金）

開年：年初一（新曆1月22日星期日）

至於虎年年晚的吉日，提議如下。

還神：舊曆十二月十五（新曆1月6日星期五），甲子日，「一柱水木，水生木」

大掃除：舊曆十二月廿六（新曆1月17日星期二）乙亥日，亦一柱水木。正！

困年：最好也揀年廿六。嫌早就唯有權宜從俗選年廿九或年三十。

於此祝大家新舊兩年，運來福至，盡皆如意！







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情