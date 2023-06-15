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冒生命危險去救陌生人，香港有荷里活廣場持櫈救人的輝哥，深圳有一吻救人的少女劉文秀。

壯漢仗義，時有所聞，柔情救命，則一新耳目。正當香港人聞刀色變之際，朋友傳來一個持刀自殺少年獲救的故事。女主角是個普通的「打工妹」，卻想出很不普通的救人方法。

雖然這已是2011年的事，但情節充滿戲劇性，簡直是匪夷所思。而女主角的勇敢和急才，都寫了在臉上，是個相學的好樣板。

事情是這樣的：

在充滿夢想、又有不少人夢碎的繁華深圳，2011年6月9日下午3時15分，一青年危立在行人天橋欄杆之外，用刀抵住自己，準備跳橋輕生，消防員苦勸無效，只得看著，此時劉文秀剛好路過，她像天使一般拍翼而上，跑上天橋，最終以深情一吻，救回少年一命。

這位長髮飄飄、滿臉陽光的少女，在危急關頭為甚麼能發揮這般大的作用呢？讓我們來研究一下她面相上突出的表徵：

一、鼻頭有肉：富同情心，希望予人快樂，免人痛苦。事後她接受訪問時說：「人命關天，我只想著別讓他去跳，能讓他活下來，我好開心啊。」

二、眉直：理智、冷靜，處變不驚。

三、面方：處事接地氣，在危急時很有辦法。

這件事情的經過其實險象環生，劉文秀處處表現出她的機智、勇敢和愛心：

a. 砌詞接近：她路過看見少年與消防員這樣對峙，心想遲早會出事，於是訛稱自己是他的女朋友，他是為了自己才想跳橋的，請消防員讓她與少年談談。

b. 動之以愛：她跑上天橋時對他說：「你要是沒有溫暖，我來溫暖你。你要是沒人愛，我來愛你。你要是沒人要，我來要你。」男孩子登時有觸動。

c. 獲得共鳴：少年跟著向她訴說自己的坎坷，包括母親早逝、繼母不仁、自己覺得像被世界拋棄……等。劉文秀乘機說出自己同病相憐的身世；曾經因父母離異而絕望、企圖自殺，手上還留下刀痕。男孩子獲得共鳴，流下男兒淚，劉文秀卻比他哭得更淒涼，但半小時後，男孩子仍沒有打消自殺的念頭。

d. 神來之吻：她為了救他，提出做他女朋友，男孩子不信，她就抱住他脖子來了深情一吻，男孩子放鬆了戒備，雙手按住她的腰，消防員於是衝上前把他拉回來。

她事後也沒告訴人，還是同事看到視頻才表揚她。

她試過打電話給少年，但沒聯絡上，他就這樣湮沒在人海裏。

這故事雖然沒有浪漫的結局，但令人看到人生有奇逢、絕路中有生路！







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