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高手在民間，又一明證。

天氣酷熱，我一坐上的士，頓覺一陣清涼，隨之而來的是一股濃烈的酒精味。

「的士哥哥，你啱啱消毒完架車呀？」我問。

「係呀！連發哥（周潤發）上星期都中咗招，佢日日晨咁早行山吸收埋咁多日月精華、清新空氣，都走唔甩，我梗係要加倍小心喇。你睇，我消毒得非常徹底㗎，連冷氣出風隔都抺過酒精。」司機答。

「你咁注重衛生，有冇領過嘢？」

「冇噃？我離遠已經睇出個客有冇染新冠。」

「嘩！咁犀利！講啲秘訣嚟聽下。」

「你如果留意，就會睇到，佢會鼻哥紅、人會咳，仲會不斷抺鼻哥。我一定唔載佢。」

「呢啲病徵同感冒差唔多，你會唔會被投訴拒載㗎？」

「如果我懷疑佢有傳染病，就算只係感冒，拒載都係合法嘅。仲有，我盡量唔載大陸客，咁又安全啲。」

「你歧視噃。」

「唔係呀！你唔知喇，大陸客成日三五成群，所以有人會坐上前面，有時我會聞到一陣辣椒味（註）。呢個係高級警戒訊號嚟。」

「點解係辣椒味呢？」

「我估因為中招嘅人身有熱毒啩。」

我從後座觀察，司機後頸和側臉的皮膚質素很好，可謂白白滑滑，零瑕疵，個人肥嘟嘟，人到中年，竟然沒有多少風霜痕跡。皮膚靚表示有想像力、洞察力，而且人際關係好，不難從草根階層爬上小康的階梯，我猜他已是車主，於是兜個圈問：

「你將架車整得咁乾淨，係咪自己車嚟？」

「係呀。不過我唔係一日踩十幾個鐘嗰種，慢慢供，我唔賭錢，連馬仔都唔買，老婆又慳家，我長做長有，唔使擔心㗎。」

他雖非大富大貴，但相信憑皮膚靚這優勢，已經升呢至中產，有車有樓。由於部車保養得宜，又清潔衛生，所以他常常接到半山客的order，貼士豐厚，收入穩定。

非常切合這穩定格局的是「滋陰」的性格，所以他一定不是「工作狂」，有時還比較「蛇(口鬼)」，你看他對新冠病毒「嚴陣以防」就知他多小心，這小心也反映在「積穀防饑」的意識上，因此頗能聚財。

皮膚靚最大的紅利是有貴人命，又由於有雪亮的觀察力和積累財富的持久力，往往能衣食無憂，可以按照自己的步伐心意，過自己愜意的生活。

註：所謂患新冠的人有辣椒味一說，純屬其個人臆測，沒有醫學根據。







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