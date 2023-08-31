加入最愛專欄 收藏文章

在大城市，陌生人本應擦身而過，但偶爾也有惡言相向的。據個人觀察，談到口角，男人易動氣；女人則長氣。

最近我一位朋友就見識了女人嗌交的威力，順便為我提供了鬥嘴者在相學上好鬥的佐證。

朋友去續車牌，因最近榮升長者，得以排長者、殘障人士和客運業那一條「筍隊」，由於「人丁單薄」，他一入內便排到第二位置，前面有一中年女子，後面有位耆英闊太，闊太衣著光鮮，趁中年女子回頭時高叫：

「小姐，你咁年嘅年紀，唔應該排呢條隊喎！」

中年女子定一定神。答：

「我睇你都似識字嘅，你睇唔到「客運」兩個字咩？」

阿太發覺自己「睇漏」，不過輸理唔輸陣，「還拖」說：

「我睇你都係打工㗎啦，你揸住個快勞有咁大疊文件，都唔知要搞到幾時。你知啦！我地啲老人家唔企得耐、隨時暈低個噃！」

「阿太，你唔想企就搵人代你排啦！」

「我當然可以叫工人嚟排啦，但係佢排普通隊要等好耐㗎！」

朋友見兩女吵得興高采烈，深恐站在夾縫中受罪，唯有懇求中年女子：「你可唔可以讓我地兩個先辦手續呢？唔會阻你幾多時間嘅！」

女子見他態度良好，就答應了，不過朋友整個辦證過程中，兩女還是不停口角，朋友平日對相學也有點興趣，他觀察到兩人的口相皆有特異之處：

一、中年女子嘴型突出：凡唇型特別突出的人，非常愛說話，你若叫他們閉嘴，真是比死更難受。你可以觀察一下，在地鐵上常有全程都喋喋不休的人，無論男女，絕大多數是嘴部異常突出的，現象如下：

a. 他們會不斷重複自己

b. 論述多是個人觀感、往往欠邏輯

c. 說話常無關宏旨

d. 喜認叻，大言不慚

由於他們理據單薄，卻聲音響亮，所以是都市聲煞的重要來源！

二、闊太上唇起啄：即上唇中間有一粒如珠般突出的厚肉，坊間有「嘴唇有粒珠，嗌交唔會輸」的說法。為甚麼唔會輸呢？因為：

a. 他們得理不饒人，狂追猛打，唔贏唔收口；

b. 無理更勁，老羞成怒，大聲夾惡，甚至歇斯底里。

各位如果在任何有是非浮現的環境中與這兩種「口上長勝將軍」交手，就一眼認出是「天魔勁敵」，你最終也是有理講不清、棄甲兼曳兵！







全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情