加入最愛專欄 收藏文章

長假期，人們不是離港去散心，便是留港夜繽紛。我是後者，這晚和一班朋友飲酒吹水，偶然談起風情。

一位已婚男士忽然提起李連杰，說這巨星本來與黃秋燕是一對金童玉女，怎麼後來竟然為利智而離婚呢？這立刻惹來一單身男士挑戰：

「如果我係李連杰，我都選利智啦。」

「娶老婆唔係揀氣質咩？」已婚男反問。

「你有冇攪錯！風情勝氣質九條街啦。你睇返啲舊相片，何鴻燊攬住利智跳舞時嘅表情，簡直可以用 a taste of heaven 嚟形容。」

他頓一頓，作恍然大悟狀說：

「哦！你純粹係講畀坐喺隔離嘅嫂夫人聽嘅。」

談到風情，最近為一個「筍盤」品評其女友，就是與這無敵獵男特質有關。

「筍盤」擁有豐厚的理想丈夫條件，只是性格較內向，至今未婚，但他每次見我都拿出最新女友們的照片，讓我「選美」。

這次有三位：

1. 號雖然年紀輕輕，但眼神有點憂鬱、甚至滄桑，明顯是在感情方面受過打擊。

2. 號面部骨格有力、眼神率直、很能拿主意，性格俐落，兼具行動力。

3. 號風情watt數很高，應該是情場老手。

我不想掃他興，只好婉轉地告訴他：第一位有不少人生故事，有時情緒不穩；第二位性格爽朗、在許多方面是位賢內助，極具幫夫潛質；第三位是萬人迷，在迷倒他也迷倒其他男人。

他說第一位很惹人憐愛，但比較情緒化，他有時無法捉摸小姐的心情；第二位很好相處、唔使估，但又欠點女人味；他最心儀的是第三位，很享受她的萬種風情、千般媚態。

我覺得風情這回事，有時只可意會而不可言傳，因為它表現於：

1. 眼波微盪之間

2. 身體語言的遠近、開合之間

3. 說話的甜蜜與調侃之間

4. 體貼的心思與行動之間

5. 微笑與呼吸之間

女士如果在這些微妙的進退拿捏得恰到好處、用得流暢自然，風情指數可望有美妙的提升。

風情這特質，又未必與美麗有關。美貌當然是個相得益彰的載體，但眼波橫、姿態美、心思巧、語帶笑等都能營造出這春風一般輕柔的超強吸引力。