加入最愛專欄 收藏文章

女神變「燈神」！連她自己都輸到服、自嘲「黑仔」。

投資這回事，若想以錢搵錢、長買長賺，就要看自己的相格適合甚麼投資策略。

許多理財達人都教人分散投資，不過始終都要講運。

近期的新聞人物莊思敏雖然在不同領域投資，卻頭頭碰著黑，據媒體報導，其「悲情」紀錄如下：

一、她在JPEX事件中，損失約50萬。

二、虛擬貨幣失利，置業亦蝕，早前以180萬元買入的「劏舖」，結果以60萬沽出，勁蝕120萬。

三、曾斥資逾627萬購入何文田納米樓，實際面積只有263平方呎，當時以為區靚樓細、前景可觀。誰料高層近月以590萬成交，即蝕硬15%。

四、她以逾400萬買入的士牌之後，價錢下跌，可能低見358萬。

一位如此奮發地向不同投資領域進發的藝人，為甚麼會落得如此下場呢？

關鍵在鼻。

相學上，鼻為財星。她鼻頭有肉，表示有賺錢能力和儲財觀念，本極具「富婆」潛質，可惜兩邊鼻翼都較薄，襯不起鼻頭的圓潤飽滿，就如一個夾萬，裏面藏了不少銀両，但卻打開了門，而且放在彌敦道，你說多危險？更險的是：兩邊鼻翼不均衡，左大右小、左低右高，喻示財運不穩。

這不穩妥的局面還有鴛鴦眉和鴛鴦眼助威，即作決定時可能受一時衝動所影響。加上耳反廓，即耳的內輪露出在外輪之外，好處是能接受新事物，壞處是「唔信邪」，容易孤注一擲。

這次由虛擬貨幣至真實磚頭、由不動的樓宇至動的的士、由住宅至商舖，投資品種可謂多元化，涵蓋新舊經濟，但也難逃命運的「洗劫」。

對一位努力工作、努力投資的中女（看上去還很年青）來說，這真叫人洩氣。

以上提出的相學瑕疵其實只在玄學吹毛求疵的顯微鏡下才看到，在普通人眼中，她樣子甜美、身材豐滿，是吸睛靚女。但有這樣容易「失守」的鼻子，雖是美人胚子，也要小心銀紙，只宜作非常安全的投資，如定期存款，和在自己八字財運佳時置業，即不動產。風險投資絕對不宜。大家想財富增值前，最好審視一下自己的鼻頭和鼻翼是否相襯，若不配合，切忌槓桿，否則分分鐘以為機不可失，結果血本盡失。







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請