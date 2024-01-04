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這不知叫移花接木，還是移船就磡，總之要特事特辦啦，2024開工吉日不甚 User-friendly，所以要用點創新思維、靈活走位。

先談埋年2023兔年立春八字用神為木火，還神、大掃除、團年好日如下：

還神、大掃除

1月31日（年廿一星期三）甲午日，一柱木火，非常合適。

團年

新曆2月4日是立春，論節氣已是新一年的開始，雖然名義上尚屬兔年，但團年擇日，要選甲辰龍年立春的用神，為水木火，有兩日可用：

一、2月8日（年廿九星期四）壬寅日，壬為水、寅為木，寅中藏甲丙戍，地支有木有火，最隹。

二、2月9日（年三十星期五）癸卯日，癸為水，卯為木，水生木，有生機。

對於那些已成家立室的人，若要吃兩家的團年飯，一日招呼娘家、另一日應酬夫家，fit到漏油。

開工

今年擇日開工，大家要考慮彈性處理。

相信大部份市民都會年初五上班，但初五是破日，大事不宜，開工更「棹忌」。

龍年立春八字用神為水、木、火，而水很重要。偏偏有水的日子又姍姍來遲。

初六初七都是土金日，乃立春八字的忌神，不能用。

如果堅持要舊曆正月才開工的，可選：

（一）2月18日（年初九星期日）壬子日

我都知比較遲，但這日天干地支都是水最安全，打工仔可以請三天假，自製「悠長假期」，保一年心安理得；老細級則更加好辦，放幾天假是有「值搏率」的「風險管理」措施。

（二）2月17日（年初八星期六）辛亥日

辛本來是金，但因立春八字月柱天干有丙，丙辛化水，可謂假借轉栽培。

但兩天都是周末，認真的可以親自回公司進行開工儀式，嫌麻煩的可以全程遙控：

a.WhatsApp 給客戶、拍擋、下屬，祝「開工大吉、萬事如意。」

b.網上派利是

c.電郵至自己電腦，祝自己「開工大吉、一切順利。」

若嫌這兩天太遲，又可以考慮一個權宜之策，就是舊曆年初一之前，但是立春之後，選配合立春八字用神（水、木、火）的日子，就是前文提議為團年的吉日，即

2月8日年廿九星期四或

2月9日年三十星期五

若採取這「提早」開工的辦法，最好在開工日之前，放一天假，以示兔年收爐了，然後在開工日：

a.用手機發電郵至自己電腦，祝自己「開工大吉、事事如意。」

b.發短訊或電郵給客戶、同事、下屬，祝「龍年吉祥、龍馬精神。」

大家自己執生啦。在此祝你跨年大吉、包冇閃失。







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