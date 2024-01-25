加入最愛專欄 收藏文章

龍年出世，真是有辣有唔辣。

好處是氣場強大，天生有做領導的DNA，除了在「潛龍勿用」期間要躲在水底之外，龍族大多好勝好強好話事，因此會享受到社會對強者的仰望和優越感。

壞處是他們對自己、或世界對他們都很有要求，偏偏他們又比較任性、甚至猖狂，往往愛得澎湃、死得慘烈，容易嘗到打掉門牙和血吞的飲恨。

龍是海陸空三棲的神秘吉祥物，今年會飛嗎？

龍族今年未必叱吒風雲、可能只是雲淡風輕！

事業和財運都比較平穩，吉星有「歲駕」和「華蓋」，都算不上是轟烈的力量，但龍族會受人尊重。「華蓋」尤有利於從事藝術、宗教、文藝方面的工作。若追求精神滿足的，今年會有深度的感悟；追求物質收益的，會有貴人助力，因有「金輿」星，即高官或顯貴的靚車，揩到邊都有益處啦。

但今年要注意：

一. 不能像一向那般飛揚拔扈，要優雅克制一點，因為「金輿」、「歲駕」、「華蓋」等都與高貴身份和地位有關，所以今年不宜任性放縱、像平日般任意打橫行，否則連這些福利都無埋！

二. 龍在本命年自刑（辰辰刑），所以可能情緒麻麻，偶爾會自閉、沮喪和無奈，內心容易糾結、多疑，自己嚇自己、自己折磨自己，適宜自我心理輔導。其實龍仔龍女通常都頗優秀的，要多欣賞自己擁有的一切，不要因一時的低谷而不快。

三. 投資小心，龍族喜歡「天龍行空」的幻想，走運時是一條龍、失運時可能變一條蟲。肖龍的本年未必有飛黃騰達的底蘊，投資尤其不要靠想像，要認真做功課，沒有足夠把握就忍手吧。

四. 肖龍的今年遇凶星「劍鋒」、「三刑」和「黃幡」。

「劍鋒」指易為利器所傷，今年處理刀剪要特別小心，用開信刀或拿白紙都可能鎅親。

「三刑」指牢獄之災、病災、婚災（原來婚姻都可以是一場災難，不過想落不無哲理）、車禍、官非……等，範圍雖然廣泛，但普通人只要待人接物、駕車走路比較謹慎，也不見得會「入冊」。

「黃幡」會令人有點失魂落魄、感到壓力。

龍族在龍年要多方面開解和開放自己，不要用一貫「人中之龍」的姿態面對世界，轉一個彎，就有不同風景。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱