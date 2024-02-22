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「美斯風波」經過了十多天的爆炸、發酵、撫平，已漸漸淡化，但這樣的立春開局已盡顯「太陽化忌」的威力、為全年提供熱辣滾燙的啟示，行政人員不可忽視。

2024甲辰年在紫微斗數的祿權科忌四化上，是「太陽化忌」的年份。太陽光照大地，在斗數上可指政府、當權者、大機構、管理層、行政院人員等。

「太陽化忌」一個明顯的現象是政府容易「孭鑊」，美斯在香港的不落場、不識笑、不畀面，與接著在日本的突然痊癒和突然風騷成強烈對比，等如摑了香港一巴。香港賽事「主辦方」最後回水一半，算是稍息民憤。

但此事「主辦方」一直不肯詳細交代，變成由政府接箭，不停被媒體追問，可謂狼狽不堪。甲辰年才剛開始，紫微斗數星盤上有近一年的「太陽化忌」，希望政府多吸取教訓。

其實今年容易「孭鑊」的不只是政府，還包括大機構、決策者、負責人。太陽亦泛指男性，但女性也不能倖免、可能因身邊或拍檔的男性而惹禍，所以今年全人類在做事、尤其是做重要事情時，要考慮以下的「保命」要訣：

（一） 今年不要作翻天覆地的改變，從未做過的、沒有學習過程或陣痛經驗的，不要投放太多資源，以免一次意外、足以致命。

（二） 做新事、重要事時，要尋求專家意見，我指是真有料而不是自詡的專家。這次「美斯之亂」，應一早請教不同Event Management 方面的專材，制定不同Scenario的替代方案，而不是眼巴巴的遭人奚落。至於那些並非財雄勢大的小企或小人物，就要靠自己的人脈，找有經驗的人教教路了。

（三） 決策時必須聽取主要持份者的意見，盡量尋求共識，那麼將來就是出現甚麼差池，由於早已諮詢過大家，就有人陪你「孭鑊」，那你就不會是一隻孤獨的落水狗，至少那些向你擲磚頭的人，不是你最要交代的人（因為事前已交代過）。

（四） 執行上要預見最壞的可能性，而作多手準備。

（五） 全程監察，一見有偏差，立刻問責、調教，總之，宜緊貼追蹤。

（六） 要清楚白紙黑字的重要性。說得難聽點，是先小人後君子，因為對手很可能是扮君子的真小人。許多時，所謂多年老友、或貌似紳士淑女的人，都會突然變成「人渣」，他們一旦跌穿了人性的底線，能保護你的只有合約，而不是自己的天真。

我們可能以為做事大方點，不需斤斤計較細節，但在多變的九運，善良的人好容易死在不虞有詐中，這次「美斯風波」，正好突出「太陽化忌」的突發和無辜（或無能），大家不要以為熱誠無敵，否則後果先食！







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