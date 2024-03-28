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「有啲有錢人行為之怪誕，真係匪夷所思！」我的朋友說。

他對髮型和染色很有研究，每年都去歐洲吸收最新的行業資訊和技術，回來為他的眾多愛美客戶添上新姿彩。

最近他和一位客戶鬧得不愉快，原因可謂意想不到。

這位闊太氣埸強大、陣勢強勁，來時必乘勞斯萊斯，車身是”Neon Night”霓虹藍彩，極之炫目，朋友隔著髮型屋地鋪的落地玻璃也感到這豪奢的頻率。

一天這位闊太又挾著藍駕氣勢而來，剛巧是中午時份，便請一個Junior 叫外賣，牛腩麵加黑咖啡，順便說可以請這年輕助手吃東西，助手就隨便叫了跟她一模一樣的套餐。外賣收費一併算在理髮賬單內。

誰知翌日闊太打電話來，劈頭便說：

「你啲職業操守有問題喎！」

朋友本來和靚女客戶聊得高興，如沐春風，收到投訴，頓時感到一陣寒風刺骨。

「究竟係乜問題，張太？」

「條數有問題。」

「做色千五、剪髮八百，外賣百一，一共$2,410。唔啱咩？」

「外賣條數唔啱囉。」

「兩份套餐，每份55蚊，咁咪$110囉。」

「係，我都打電話問過餐廳，牛腩麵$45、飲品10蚊。但係我話請你助手食嘢、冇話請佢飲嘢喎！」

朋友馬上感到心中火起、直衝腦門，唯有深呼吸一下，說：「咁你派司機嚟攞返10蚊啦。」

半小時後，司機果然出現，取回十元。

我在朋友的髮型屋見過闊太一面，只記得那張化妝精緻的霸氣臉孔上，印堂出奇地狹窄。

狹窄的印堂（兩眉之間的部位）解釋了她在這件事情上的堅持：

1. 自己有原則，10元都要計清。

2. 自己的指令，必須百份百被依從。

3. 自己的慷慨，不容被濫用。

4. 對於那些不絕對尊重指令的人，必須認真對待，無論取回的補償是多麼不成比例。

5. 証明自己可以完全控制局面，展示強勢。

印堂窄的人，非常計較，凡事以自己的好惡和利益行先，加上霸氣的面孔，控制慾特強。在外人看來，有時做事比較「核突」難看，但在他們而言，只是堅持原則，行使自身權利而已，不需要考慮別人的處境和感受。而且最怕被別人佔便宜，因為這不只是偷取了他們的錢財，更是侮辱了他們的智商。

當然，不是所有富豪都財大就人怪的，主要先看印堂——印堂窄胸襟窄、印堂闊胸襟闊。雖然印堂窄不利事業發展，但這闊太有「金主」，所以就算印堂容不下10蚊，也照樣可以享受藍駕的威風。







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