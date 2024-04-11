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「果然地震了！」

這陣子好意先生的朋友圈突然熱鬧起來，皆因他去年預測今年有大地震，當時他說：

「甲辰年地支辰是『震』字尾，可能有大地震的大傷害。」

結果今年首季未完，已經有多處地震：

一、台灣花蓮於新曆4月3日，在外海錄得黎克特制7.2級地震。其威力等同32顆原子彈！這是台灣25年來最強烈的地震。

二、早於2024年1月1日，日本石川縣能登地區有比台灣更強烈的地震，達7.6級，逾200人死亡。（雖然技術上1月1日未到龍年，但兔年冬至之後，來年的氣已至。）

三、與台灣地震同日，美國紐約和緬因州發生了自1884年以來最強勁地震，為4.8級，有四千多萬人感受到震感，連自由女神都「震騰騰」。

四、4月6日， 雲南省魯甸縣錄得4.9級地震。

既然地震鐵證如山，當然要問問好意先生今年還有天災嗎？

「上年已提醒，小心農曆二、三月左右有災劫。」他說。

「咁過咗農曆三月，仲有無地震呀？」

「留意10月左右啦。」

哦！大約在秋季。

回想龍年立春八字，又的確忌金，秋天金旺，有天災也不出奇。

香港人愛旅行，大家蜂湧外遊之際，宜留意以下幾點：

一、買齊保險：要Cover事前取消行程、行程中受傷或有變、事後的補價和療養安排等。

二、隨時有備：

a／朋友一次往日本開會，凌晨時份地震，她穿著睡衣飛奔到大堂外的空地，一向崇尚Power Dressing的她，逃生時穿著Hello Kitty睡衣，披頭散髮，她形容自己「好樣衰」。不過還有比她更「失威」的，就是那平日趾高氣揚的客戶，原來喜歡裸睡，他逃跑時只有一條毛巾蔽體！自此之後，我外遊時不帶睡衣，會帶大碼恤衫和寬鬆褲子，睡覺時很舒適，遇到有意外，走到酒店大堂，都見得人吖。

b／睡前執好手袋，隨時拿著「走佬袋」，就可以逃生。

c／手袋中有當地警局、香港支援外遊港人、中國使領館熱線，有事時可迅速尋求幫助。

三、一入房即觀看逃生路線，最好自己巡一次。

從外遊回到現實，最近聽到一首新歌 ”I’m a freelancer”，副歌「究竟我餓死先定做死先、做死先定餓死先……」既搞笑又悲涼，我會心苦笑之餘，也想到香港是一個福地，至少你不會被震死！







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