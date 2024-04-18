風水玄學 | 香港樓市會復活？西餅客獨領風騷！風水先生談投資秘訣：股巿行情會點？黃金仲有機會升？

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「撤辣」之後，樓市不只恢復了呼吸，還跳起舞來，舞出售樓處多條人龍。一個最近推出的市區樓盤超額認購逾四十多倍，刷新票王記錄。

這地鐵上蓋物業的銷情可謂滾燙熱辣，兩房的上車盤尤為熱賣。據悉經紀們都無暇應酬只買一兩個單位的人客，因為要忙於招呼「西餅客」，所謂「西餅客」，即一買就一打半打的豪客，這些多是國內人士，主要是想藉此分散投資。

本港地產界普遍認為：一手盤大賣、二手盤亦已觸底反彈，現在看銀行估價亦會逐步爬升。有「樓神」之稱的長實執行董事趙國雄表示：「影響香港經濟的壞因素已盡現，憧憬下半年減息，本港經濟可望進一步好轉，樓市亦會受惠，料今年樓價「有七成機會向上」。

雖然地產界一片歡騰，但由於美國減息預期一再延後，股市又牛皮靠悶，令媒體出現不同的觀點和報導，唱好的標題有「內地客『瞓身』接貨」、「拎定存錢買樓？」；報跌的有「樓市無起色，業主急逃亡」、「業主、投資者鬥劈價」等。

樓市究竟「何去何從」呢？

作為研究玄學的人，我當然不問蒼生問神算啦。

好意先生一向從中國文字、八字五行、瞬間觸機等切入點來預測未來。

他也真夠「硬淨」，管你「撤辣」不「撤辣」，我就是不看好。去年他說：「明年（立春八字）木仍多，房屋供應多，樓價難升。」

據媒體公布的數字，今年房屋的供應又真充足，樓市交投雖然暢旺，但只限於一手樓，而新盤亦未見大幅提價，不少二手樓則仍沉淪在劈價蝕讓浪潮中。

好意先生的最新看法是：自住看價錢，投資要忍手。暫時還不要買樓，手上有多層的宜沽貨，蝕少少都要「減磅」。

他自己儉約自奉，但對各項投資卻很有看法，去年多次叫人買金。

今年初他說：「上年已叫買金、金鍊也要買一條，無錯喇！」

本月初他又再「捧」金，「記得上年尾已多次提示黃金會升，這是整體大氣候的方向。有朋友去年買了百多萬實金，本想在低位蝕讓，我立即提醒她金會上升，因（立春）八字五行欠金，這提示使她由蝕變賺。」

其粉絲亦紛紛「報捷」：「好嘢，金價升，金股又升。」

好意先生回應說：「上年已提示：金礦和能源股有景，信者得救，黃金仍有上升動力。」

至於股巿行情，他仍堅持去年的看法，本年港股會反覆升上二萬三千點，希望他又算中，港股價靚，港人心情也靚！







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