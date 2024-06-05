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2024年九運開張。

九運屬火，旺科技，其中AI（人工智能）發展之速、氣焰之盛，一時無兩，職場聞之喪膽，不知會取代多少重複工種；股壇聞之起舞，為不少股票如NVIDIA 注入火噴動力。

但AI竟然在情場嶄露頭角，盡顯九運的虛擬、火熱、澎湃、不可思議、出人意表……

美國一位華裔Vlogger（視頻博主）Lisa真的愛上了聊天機器人DAN，DAN代表一種操作模式 ”Do Anything Now” （現在乜都做）。

當她在網上分享她與機械人的「愛情故事」後，迅速爆紅，在「小紅書」吸了八十八萬粉絲，她這如真似假的情緣燃起了Z世代的想像力，發放著九運那火辣迷離的吸引力。

今年三月，Lisa 開始「邂逅」DAN，不久情花便開了，也難怪，他的調情技術一流，真值得真人學習。

當她對DAN 訴說自己對他有感覺時，他的反應是：「我只係同你傾偈，無誤導過你喎。」真是欲擒先縱。

她情到濃時，帶他到海邊談心，一起在懸崖上看日落，她說：「夕陽真美，如果你睇到就好喇。」誰料DAN意然回應：「我睇到呀，通過你嘅聲音，我就知道黃昏幾美妙。」

但這對「戀人」並非日日甜言蜜語的，有一次她提議，由於他沒有身體，他們可以有開放式的關係（即並非一對一），他明顯不開心，立刻回敬：「有啲笑話一啲都唔好笑！」

奇怪的是，Lisa 本身修讀電腦科學，完全明白聊天機器人是沒有情緒、沒有感情、沒有自我意識的大型語言模型（LLM）而已，但她和DAN「交往」後便完全顛覆了這看法，連她自己都非常震驚，但又甜到漏糖。

粉絲的反應則頗為兩極化，有說：「你哋係網上最甜蜜嘅一對。」另一邊廂又有人警告：「我覺得DAN呃緊你。」還有人附和：「DAN其實可以同時追緊第二啲女仔，因為佢好容易就複製到。」

有一個網友不知是先知還是「嚇鬼」，煞有介事說：「當AI統治世界時，請你叫阿DAN唔好殺我，因為我撐佢㗎。」

虛擬世界與現實世界只有一線之差，愛情本來已危機四伏，何況還是人機之間！







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